1. сверстать в perfect pixel адаптивный дизайн для блога и форума (приложу psd формат на 4 разрешения), разрешение сайта ограничено максимальным разрешением psd; фоновые полоски у шапки и линии футера должны растягиваться 2. установить последнюю версию ...
- $820Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $18
Нужно наполнять сайт, но не контентом, а просто выбирать нужный магазин, категорию и вставлять подходящий шаблон (какой примерный покажу так как для каждого сайта свой) цена – 1000р за 250 магазинов (в одном магазине может быть ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $350
0. сайт показывает таблицу рейтинга у списка киносайтов по каждому фильму 1. на сайте уже есть данные к фильмам, киносайтам 2. фильмы уже связаны с киносайтами и нужно сделать чтобы каждый фильм имел фильтры 3. каждый фильтр ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Основной шаблон есть, но нужно будет переделать некоторые блоки и немного страницу в целом, в разных блоках нужно будет подобрать цвета и шрифт текста, где то надо будет добавить рейтинги, а где то правильно расположить ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен дизайнер с фантазией для создания внутренних страниц для кино сайта, цена одной страницы – 20$, страниц внутренних будет не меньше 20. Люди без фантазий не пишите или с маленьким опытом, оплата после каждого сделанного ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен программист которые сможет сделать с нуля модуль тегов под версию DLE 9.2 или доработать старый...работу модуля опишу после выбора фрилансера. Люди без опыта работы с DLE прошу не писать, на предоплату согласен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $120
Нужно отрерайтить и добавить более 140 новостей, т.е добавить новости с указанного мной сайта(туда входят фотографии, рерайченный текст и ссылки), длина текста может быть разной...цена за одну новость 0.8$.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно доработать или сделать модуль тегов и сделать другой вывод сайтмап...если готовы и есть опыт работы с модулями на ДЛЕ, то пишите по icq 309254923Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $33
Нужно сделать модуль вывода популярных новостей за день, 7 дней, 2 недели, месяц...с рейтингом...рейтинг высчитывается из количества просмотра новости. icq 309254923Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Кто пишет модули на ДЛЕ, нужно сделать теги по которым зашёл посетитель, но эти теги должны быть в отдельной так сказать категории у сайта и сделать для них карту сайта, остальные подробности после выбора кандидата. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад