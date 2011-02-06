Show

Антон Show

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Разработать и сверстать блог с форумом

    $820

    1. сверстать в perfect pixel адаптивный дизайн для блога и форума (приложу psd формат на 4 разрешения), разрешение сайта ограничено максимальным разрешением psd; фоновые полоски у шапки и линии футера должны растягиваться    2. установить последнюю версию ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнять сайт

    $18

    Нужно наполнять сайт, но не контентом, а просто выбирать нужный магазин, категорию и вставлять подходящий шаблон (какой примерный покажу так как для каждого сайта свой)  цена – 1000р за 250 магазинов (в одном магазине может быть ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на Wordpress

    $350

    0. сайт показывает таблицу рейтинга у списка киносайтов по каждому фильму  1. на сайте уже есть данные к фильмам, киносайтам     2. фильмы уже связаны с киносайтами и нужно сделать чтобы каждый фильм имел фильтры    3. каждый фильтр ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать внутреннюю страницу

    $50

    Основной шаблон есть, но нужно будет переделать некоторые блоки и немного страницу в целом, в разных блоках нужно будет подобрать цвета и шрифт текста, где то надо будет добавить рейтинги, а где то правильно расположить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн к сайту

    $500

    Нужен дизайнер с фантазией для создания внутренних страниц для кино сайта, цена одной страницы – 20$, страниц внутренних будет не меньше 20. Люди без фантазий не пишите или с маленьким опытом, оплата после каждого сделанного ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль тегов на DLE

    $100

    Нужен программист которые сможет сделать с нуля модуль тегов под версию DLE 9.2 или доработать старый...работу модуля опишу после выбора фрилансера. Люди без опыта работы с DLE прошу не писать, на предоплату согласен ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт и добавление новостей

    $120

    Нужно отрерайтить и добавить более 140 новостей, т.е добавить новости с указанного мной сайта(туда входят фотографии, рерайченный текст и ссылки), длина текста может быть разной...цена за одну новость 0.8$.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для ДЛЕ

    $33

    Нужно сделать модуль вывода популярных новостей за день, 7 дней, 2 недели, месяц...с рейтингом...рейтинг высчитывается из количества просмотра новости. icq 309254923

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль для ДЛЕ

    $50

    Кто пишет модули на ДЛЕ, нужно сделать теги по которым зашёл посетитель, но эти теги должны быть в отдельной так сказать категории у сайта и сделать для них карту сайта, остальные подробности после выбора кандидата. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
marat001
Марат 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
$30
10 баллов
13 лет назад
Модуль для ДЛЕ
Хороший человек, задание объяснил внятно и понятно, выплатил вовремя
Выполнил на отлично, очень хороший программист разобрался в движке очень быстро и в последующем буду обращаться к нему.
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