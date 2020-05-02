ShoxaFreelancer

Переводчик Английского и Русского языков

Я - профессиональныйпереводчик-фрилансер.

Мои рабочие языки: английский и русский.

Опыт работы переводчиком - более 5 лет.

Мои навыки:

- перевод

- вычитка

- редактирование и корректура

- транскрибирование

- рерайтинг

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства поэксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридическиедокументы и др.)

- IT тексты

- Игры/Приложения

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- сайты

- сертификаты

- отчеты

- письма

- новости

- тексты о путешествиях/моде

- презентации

- аудио/видео файлы

Инструменты, которые я использую:

- Microsoft Word / Excel / PowerPoint

- онлайн словари

Я жил в Великобритании 3 года, где я освоилнавыки британского английского.

Я стараюсь делать высококачественный перевод,поскольку дорожу своей репутацией.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: (+998974565661) - наиболее предпочтительный вариантобщения.

Viber/whatsapp: +998974565661

Методы оплаты:

- Western Union

- MoneyGram

- Payoneer

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рад сотрудничеству!