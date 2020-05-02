ShoxaFreelancer

Я - профессиональныйпереводчик-фрилансер.
Мои рабочие языки: английский и русский.
Опыт работы переводчиком - более 5 лет.
Мои навыки:
- перевод
- вычитка
- редактирование и корректура
- транскрибирование
- рерайтинг
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства поэксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридическиедокументы и др.)
- IT тексты
- Игры/Приложения
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- сайты
- сертификаты
- отчеты
- письма
- новости
- тексты о путешествиях/моде
- презентации
- аудио/видео файлы
Инструменты, которые я использую:
- Microsoft Word / Excel / PowerPoint
- онлайн словари
Я жил в Великобритании 3 года, где я освоилнавыки британского английского.
Я стараюсь делать высококачественный перевод,поскольку дорожу своей репутацией.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: (+998974565661) - наиболее предпочтительный вариантобщения.
Viber/whatsapp: +998974565661
Методы оплаты:
- Western Union
- MoneyGram
- Payoneer
Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!
Буду рад сотрудничеству!