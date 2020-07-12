Shoxrux

Шохрух Shoxrux

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
!ОСТОРОЖНО, ТО ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЕТ ДАЛЬШЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТОЙ ПРАВДОЙ =))

Я занимаюсь версткой сайтов из PSD макетов (фронтенд-разработчик)

Моя цель - стать профессиональным фронтенд разработчиком

Технологии 

  • HTML ------(HTML5)
  • CSS  --------(CSS3)
  • JS  ----------(JAVASCRIPT)
  • JQuery
Почему нет отзывов ?

Потому что до этого работал в фирме, но недавно решил стать свободным и

работать на себя

Работая со мной вы сэкономите 

  • Время: Задавая правильные вопросы по ТЗ могу понять суть проблемы и решить их в срок
  • Деньги: Так как профиль новый могу сделать скидку на свои услуги ))
Гарантия : После передачи готового архива с версткой, в течений недели я готов бесплатно исправить свои ошибки который были пропущены при приеме работы и замечены позже. 

Контакты

  • +7(989)282-08-86 MTC
  • +7(989)282-08-86 Telegram
  • +7(989)282-08-86 WhatsApp
  • +7(989)282-08-86 Viber
Соц.сети

Оплата

  • Qiwi
  • Яндекс Деньги
  • Visa/ Mastercard /Mир
  • А так же любым другим удобным для вас способом))