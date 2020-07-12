!ОСТОРОЖНО, ТО ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЕТ ДАЛЬШЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТОЙ ПРАВДОЙ =))
Я занимаюсь версткой сайтов из PSD макетов (фронтенд-разработчик)
Моя цель - стать профессиональным фронтенд разработчиком
Технологии
- HTML ------(HTML5)
- CSS --------(CSS3)
- JS ----------(JAVASCRIPT)
- JQuery
Потому что до этого работал в фирме, но недавно решил стать свободным и
работать на себя
Работая со мной вы сэкономите
- Время: Задавая правильные вопросы по ТЗ могу понять суть проблемы и решить их в срок
- Деньги: Так как профиль новый могу сделать скидку на свои услуги ))
Контакты
- +7(989)282-08-86 MTC
- +7(989)282-08-86 Telegram
- +7(989)282-08-86 WhatsApp
- +7(989)282-08-86 Viber
- Qiwi
- Яндекс Деньги
- Visa/ Mastercard /Mир
- А так же любым другим удобным для вас способом))
Действие аккаунта приостановлено!