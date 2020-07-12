!ОСТОРОЖНО, ТО ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЕТ ДАЛЬШЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТОЙ ПРАВДОЙ =))

Я занимаюсь версткой сайтов из PSD макетов (фронтенд-разработчик)

Моя цель - стать профессиональным фронтенд разработчиком

Технологии

HTML ------(HTML5)

CSS --------(CSS3)

JS ----------(JAVASCRIPT)

JQuery

Потому что до этого работал в фирме, но недавно решил стать свободным и

работать на себя

Работая со мной вы сэкономите

Время: Задавая правильные вопросы по ТЗ могу понять суть проблемы и решить их в срок

Задавая правильные вопросы по ТЗ могу понять суть проблемы и решить их в срок Деньги: Так как профиль новый могу сделать скидку на свои услуги ))

После передачи готового архива с версткой, в течений недели я готов бесплатно исправить свои ошибки который были пропущены при приеме работы и замечены позже.

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