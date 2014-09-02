Требуется около 50 новостей, а также несколько десятков рекламно-информационных статей по теме недвижимость. Помимо написания необходимо поиск картинок, а также публикация.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написать около 50–60 текстов. Часть для компании, занимающейся оценкой. Часть — по новостройкам Подольского района. Тексты должны носить информационно-рекламный характер.Завершен10 лет назад
Требуется написать главную, о компании, более 10 услуг и 3 второстепенные текста в разделы сайта.Завершен10 лет назад
- $1000
Требуется написать около 40 продающих и информационно-продающих текстов, посвященных недвижимости Подольска. Описываем новостройки, новые районы, возможности выгодного приобретения квартир и так далее. Темы выданы исполнителю. Каждая статья по 2000 знаков. К некоторым нужны картинки.Завершен10 лет назад
Требуется выполнить рерайтинг новостей по недвижимости. Объем каждый новости от 1 до 2.5 тысяч знаков. К новостям дополнительно должны быть найдены картинки.Завершен10 лет назад
Необходимо написать XML файл формата Яндекс, для автоматической выгрузки на порталы недвижимости сделать полную генерацию с моим сайтов ан-портал.рф. Сайты Иры, афу, квадрум, гдеэтотдом И так далее сайтов будет порядка 30 не более.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отредактировать рисунок, сделать из того что есть качественный рисунок. Все поймете по прикрепленным фотографиям. В рисунке необходимо добавить траву машины ландшафт итд итп.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется написать пакет статей о недвижимости Подмосковья. Темы на усмотрение автора, касающиеся региона.Завершен11 лет назад
Написать информационные статьи и около двух десятков новостей для портала по недвижимости.Завершен11 лет назад
- $500
Требуется написать ряд текстов для портала недвижимости: информационные, новости и продающий на тему «купить квартиру в Подольске».Завершен11 лет назад
Необходимо написать около 50000 знаков для нового сайта. Тематика Новостройки Щелково. ЖК ВЕГА 1. ЖК ВЕГА описание - 10000 знаков ключевые слова (Щелково Вега, жк Вега Щелково, микрорайон Вега, жк Вега цены, ...Завершен12 лет назад
Необходимо написать новости по тематике недвижимость, по сайту http://жк-шепчинки.рф/. Про акции, рассрочку итд итп...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо сделать много отрендеренных иллюстраций с разных ракурсов для сайта из файлов типа 3ds Иллюстрации нужны на подобии вот этих - http://жк-шепчинки.рф/ для главной, и для выбора квартир на генплане - http://жк-шепчинки.рф/apartments/Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Продвижение сайта в топ 10 newportal-realty.ru/ с технической поддержкой.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать программу для автоматического добавления объявлений на доски недвижимости. Объявления должны автоматически попадать на все доски объявлений с нашего сайта http://newportal-realty.ru/, то есть я добавляю объкт недвижимости на наш сайт а он автоматически ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад