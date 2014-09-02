Shpak1986

Денис Shpak1986

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$750
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Новости недвижимости и рекламные статьи о новостройках.

    Требуется около 50 новостей, а также несколько десятков рекламно-информационных статей по теме недвижимость. Помимо написания необходимо поиск картинок, а также публикация.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Информационные и новостные тексты

    Требуется написать около 50–60 текстов. Часть для компании, занимающейся оценкой. Часть — по новостройкам Подольского района. Тексты должны носить информационно-рекламный характер.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продающие тексты по недвижимости

    $1000

    Требуется написать около 40 продающих и информационно-продающих текстов, посвященных недвижимости Подольска. Описываем новостройки, новые районы, возможности выгодного приобретения квартир и так далее. Темы выданы исполнителю. Каждая статья по 2000 знаков. К некоторым нужны картинки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • XML для автоматической выгрузки

    Необходимо написать XML файл формата Яндекс, для автоматической выгрузки на порталы недвижимости сделать полную генерацию с моим сайтов ан-портал.рф. Сайты Иры, афу, квадрум, гдеэтотдом И так далее сайтов будет порядка 30 не более.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать рисунок

    Отредактировать рисунок, сделать из того что есть качественный рисунок. Все поймете по прикрепленным фотографиям. В рисунке необходимо добавить траву машины ландшафт итд итп.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты по недвижимости

    $500

    Требуется написать ряд текстов для портала недвижимости: информационные, новости и продающий на тему «купить квартиру в Подольске».

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты для сайта

    Необходимо написать около 50000 знаков для нового сайта. Тематика Новостройки Щелково. ЖК ВЕГА 1. ЖК ВЕГА описание - 10000 знаков ключевые слова (Щелково Вега, жк Вега Щелково, микрорайон Вега, жк Вега цены, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны иллюстрации для сайта

    $100

    Необходимо сделать много отрендеренных иллюстраций с разных ракурсов для сайта из файлов типа 3ds Иллюстрации нужны на подобии вот этих - http://жк-шепчинки.рф/ для главной, и для выбора квартир на генплане - http://жк-шепчинки.рф/apartments/

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Автоматическое добавление объявлений

    Необходимо написать программу для автоматического добавления объявлений на доски недвижимости. Объявления должны автоматически попадать на все доски объявлений с нашего сайта http://newportal-realty.ru/, то есть я добавляю объкт недвижимости на наш сайт а он автоматически ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Новости недвижимости и рекламные статьи о новостройках.
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества с Денисом. Мои благодарности за проект и рекомендации!
Как всегда Александр на высоте, мои рекомендации.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$970
10 баллов
10 лет назад
Информационные и новостные тексты
В который раз приятное сотрудничество. Могу рекомендовать Дениса исключительно, как положительного и ответственного заказчика. И сам буду с удовольствием продолжать работу над его проектами.
Как всегда Александр на высоте, все быстро, четко и в срок. Мои рекомендации!!!
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$360
10 баллов
10 лет назад
Тексты для оценочной компании
Спасибо за интересный проект. Мои рекомендации.
Александр как всегда ны высоте всё быстро чётко и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$750
10 баллов
10 лет назад
Продающие тексты по недвижимости
Очень приятно сотрудничать с Денисом. Каждый проект - сплошной позитив от оплаты до принятия работы. Всегда все ясно, четко, по делу. Продолжу работу над его проектами с удовольствием.
Только положительные впечатления от работы с Александром. Все быстро, грамотно а самое главное в срок.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
17 минут назад
$1050
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг новостей по недвижимости
С Денисом всегда приятно работать. Никогда и никаких проблем во время сотрудничества: от момента обсуждения ТЗ до принятия и оплаты работы.
В который раз я убеждаюсь, что Александр очень ответственно подходит к своей работе. Все выполнено быстро, четко и в срок.
Ответный отзыв
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