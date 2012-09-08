Нужен дизайн этикетки для жидкости электронных сигарет, требования: Размер - высота 4.5 см на 9 см по ширине. Исходник обязан быть в векторном формате. Информация на этикетке должна содержать следующий текст 1.Предостережение WARNING: This product contains Nicotine and is not ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- $100Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
На постоянную работу нужен журналист для добавления новостей с обзорами новинок электронных сигарет. Требования - хорошо разбираться в теме, иметь критические взгляды, креативный склад ума, сарказм и чувство юмора приветствуются, регулярно писать - минимум пару ...Копирайтинг65 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Сделать шаблон этикетки в PSD с хорошей резолюцией, имеется готовый образец с низким качеством - http://img11.nnm.ru/a/9/3/f/6/2ab4503932cf6ec7b51f38dacab.jpg Логотип должен быть один в один с оригиналом.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Имеется API платёжной системы PayCard Ищется специалист способный настроить его чтобы это все работало с магазином на сервисе InSales.ruИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен оригинальный и запоминающийся логотип для сайта по продаже электронных сигарет - www.Vap-Cafe.com - оплата paypal/wester unionЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
7 лет назад
Четко поставленная задача и своевременные правки позволили завершить проект в кротчайшие сроки. Хороший заказчик! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром очень доволен, работа была произведена на высоком профессиональном уровне, качественно и в сжатые сроки, результат очень порадовал. Планируем и дальше сотрудничать с Александром
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
Ответный отзыв
Работа была произведена качественно и быстро, очень доволен сотрудничеством!
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством Понятное ТЗ Четкие указания Быстрая и полная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Хорошая профессиональная работа, в сжатые сроки подготовил огромное количество всевозможных вариантов логотипов, с учетом всех пожеланий заказчика.