Shpin

Павел Shpin

 
48 летЕгипет/Шарм-эш-Шейх
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
artvrd
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Жидкость для электронных сигарет - Дизайн этикетки
Четко поставленная задача и своевременные правки позволили завершить проект в кротчайшие сроки. Хороший заказчик! Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...
Сотрудничеством с Александром очень доволен, работа была произведена на высоком профессиональном уровне, качественно и в сжатые сроки, результат очень порадовал. Планируем и дальше сотрудничать с Александром
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать шаблон этикетки в PSD
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
Работа была произведена качественно и быстро, очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Очень доволен сотрудничеством Понятное ТЗ Четкие указания Быстрая и полная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Хорошая профессиональная работа, в сжатые сроки подготовил огромное количество всевозможных вариантов логотипов, с учетом всех пожеланий заказчика.
Ответный отзыв