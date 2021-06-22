Shpulenochek

Freelance

Уверенный пользователь ПК, владение Word, Excel, PowerPoint, системой 1С, работа с оргтехникой.Мои качества : Доброжелательность, вежливость, коммуникабельность, гибкость, трудолюбивость, многозадачность, стрессоустойчивость, опрятный внешний вид, грамотная речь, аккуратность, пунктуальность, исполнительность, ответственностьЦелеустремлённость и работа на результат.Долгое время работала репетитором с детьми разных лет и взрослыми. В период пандемии начала активно искать работу на удаленной основе и начала работать удаленным переводчиком французского языка. Имею опыт сотрудничества с различными бюро переводов и международными проектами. Постоянно развиваюсь и совершенствую владение французским языком.