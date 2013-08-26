Разработка новой продукции с уникальными свойствами. Регистрация ТУ, СТО.

Разработка новой продукции с уникальными качествами и свойствами. Анализ сектора потребительского рынка. Разработка концепции,бренд-бука и бренд менеджмент. Планирование и осуществление маркетинговой стратегии торговой марки. Организация контрактного производства. Поиск товара и поставщиков на территории Китая. Организация поставок и обслуживание ВЭД предприятия. Осуществление финансового планирования . Переписка с производителями в том числе на английском языке. Опыт работы с ФИПС.

Дополнительные специфические навыки:

Владение навыками программирования промышленного оборудования в том числе банковского такого как купюроприёмники, терминалы связи. Знание серверных систем семейства MS Windows, Linux. Опыт работы и администрирования СУБД MySQL. Начальные навыки программирования 1С: Предприятие 7.7 Владение HTML, XHTML. Знание языков программирования Delphi, Java (начальный уровень). Понимание и умение работать с CMS (Joomla,magneto,Wordpress). Монтаж и пайка любых радиотехнических элементов, в том числе бессвинцовая пайка и пайка под микроскопом. Управление и юстировка спутниковых систем связи. Диагностика и ремонт любой слаботочной аппаратуры и ПК на продвинутом уровне.

Дополнительное образование:

Intel Channel Conference г.Омск 2005

Intel Channel Conference г.Омск 2006

Intel Channel Conference г.Омск 2007

Intel Channel Conference г.Омск 2008

Intel Channel Conference г.Омск 2009

Intel Development Forum г.Омск 2006

KrafrWay production sell г.Омск 2006

Zyxel , Acer, Canon, Fujitsu-Siemens Сертификаты обученного продавца-консультанта получены от вендоров (производители и владельцы торговых марок) в ходе Всероссийского RSI "Road Show"