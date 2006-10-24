Shrek

Алексей Максимов Shrek

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать шаблон WordPress с "голого" HTML

    Сайт simfonia.net выполнен на чистом HTML. Требуется создать шаблон под WordPress 3.0.1 МАКСИМАЛЬНО внешне и html кодом похожим на нынешнее состояние. В шаблоне должна быть работающая система виджетов (слева) и меню следует вставить именно через виджет ...

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта на Wordpress

    Здравствуйте Существует потребность в наполнение сайта libt.ru. Взаимодействие осуществляется по следующей схеме Я указываю источник откуда надо скачать документ (обратите внимание у кого трафик дорогой) Вы скачиваете, вносите в базу и отсылаете документ мне на мыло. После внесения минимального кол-ва ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта технических расчетов

    Здравствуйте Существует потребность в создание сайта. Некое подобие ТЗ можно посмотреть по адресу: http://docs.google.com/View?docid=dhjzbgw3_11cc6f7whm Хочу услышать ваши предложения по сроку и цене исполнения. спасибо

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поднять ТИЦ с 20 до 100

    Доброго времени суток. Требуется поднять ТИЦ сайта fdnj.net с 20 до 100 Прошу писать стоимость и хотя бы в общих чертах способ. Прогон по каталогам без информации, что это может принести прошу не писать. Оплата по факту. Готов использовать ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автоматический регистратор аккаунтов на фри хостах

    $500

    Здравствуйте. Требуется автоматический регистратор аккаунтов на фри хостах. Систему требуется выполнить модульной т.е. админка, в которой общие настройки, параметры соединения и т.д. и к ней подключаются модули, каждый модуль отвечает за отдельный фрихост. Работа комплекса должна осуществляться, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
TitokR
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта на Wordpress
Все было супер.
Исключительно позитивный опыт совместной деятельности :)
Ответный отзыв
evgeniya12m
Евгения 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Перевод с рус. на фр. Приватно для evgeniya12m.
Очень понравилось работать с Алексеем. Оплата вовремя. Гибкие сроки на выполнение задания. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Исключительно положительные впечатления :) Оперативно и качественно. Отсутствие формализма. Будем сотрудничать :)
Ответный отзыв
nikitagon
Никита 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$250
10 баллов
16 лет назад
Создание сайта технических расчетов
Порядочный заказчик и просто хороший человек. С пониманием относится к работе исполнителя. Советуется, а не приказывает. Работой с Алексеем очень доволен.
Ответственно выполнил свою работу. С пониманием относится к меняющимся условиям проекта. Рекомендую для сотрудничества.
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