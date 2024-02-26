Швидко та якісно
Привіт. Мене звати Наталія😊
Маю вищу освіту у сфері економіки
Високий рівень відповідальності та самодисципліни, постійно навчаюсь і вдосконалюю свої навички.
Я не можу приступити до нового завдання, поки не закінчу попереднє.
Отримую задоволення, коли допомагаю людям вирішувати їх проблеми.
Мені подобаються тривалі рамки, коли я можу планувати свою роботу, щоб забезпечити потрібний результат. У мене високий рівень трудової етики, тому я отримую задоволення від виконання завдання якісно та своєчасно
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$100/час
от $150от 2 дней
#5899