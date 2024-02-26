Швидко та якісно

Привіт. Мене звати Наталія😊

Маю вищу освіту у сфері економіки

Високий рівень відповідальності та самодисципліни, постійно навчаюсь і вдосконалюю свої навички.

Я не можу приступити до нового завдання, поки не закінчу попереднє.

Отримую задоволення, коли допомагаю людям вирішувати їх проблеми.

Мені подобаються тривалі рамки, коли я можу планувати свою роботу, щоб забезпечити потрібний результат. У мене високий рівень трудової етики, тому я отримую задоволення від виконання завдання якісно та своєчасно