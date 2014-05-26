Николай Терлецкий Shtirlits65Shtirlits65
Могу разрабатывать и имею опыт в разработке сайтов и десктопных приложений для Windows(и другие ОС используя Mono) различного уровня сложности. Ниже используемые мной технологии и опыт.
Опыт работы:
- разработка backend меньше frontend составляющей для сайтов и приложений на C#(Freelance). 2 года.
- работа в Netpeak на должности .NET разработчика(разработка десктопных многопоточных приложений для нужд SEO специалистов и внутренний софт для компании используя следующие технологии: C#, .NET 4.0, WCF, WPF, WinForms, LINQ, XML, ADO.NET, SQL, MYSQL, SQLite, HTML). 1 год.
Языки программирования:
хорошее знание и относительно большой опыт:
С#, JavaScript, SQL
знаю но опыта не много:
С, C++, Java, PHP
Технологии .NET:
.NET framework, LINQ, WCF, WPF, ASP.NET MVC, Multithreading, ADO.NET, MSSQL, MYSQL