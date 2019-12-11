Видеомейкер, полный цикл создания видеороликов.

Занимаюсь созданием видеороликов уже на протяжении 4 лет, есть опыт работы на телеканале, также сейчас создаю свой продакшн. Профессионально работаю в таких программах, как adobe after effects, adobe premiere pro, так же владею навыками работы в adobe photoshop, adobe illustrator, adobe lightroom.

Ознакомится с примерами моих работ можно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=13Sbz1HD39-e3WCFOIvk7jxMLCnwRAnFp