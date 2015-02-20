Разработчик архитектуры веб-приложений
2005— 2007 гг. Занимался разработкой сайтов
на фрилансе.
2007— 2010 гг. программист, а затем ведущий программист РА«Грейп»,Москва.
2010— 2012 гг. программист в компании AiLove (Digital– агентство).
С2010 по настоящее время занимаюсь фриланс — разработкой разномасштабных
web-проектовразличной сложности, из них наиболее крупные:
2012г.— Участвовалвразработке стартапа eatme.ru
2012— 2013 гг. Сотрудничал с компанией Coral
Promo -руководил разработкой сайта поддержки программы
лояльности продавцов для SonyEricson
2014г.- 2015 г. разработчик проекта GoMotors
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Rexona - забег на миллион226 просмотров
- Промо-сайт "Золотая бочка"193 просмотра
- Промо-сайт Cooler173 просмотра
- Сайт сообщества hobbybaza202 просмотра
- Промо-сайт кампании Axe-Идеалная женщина131 просмотр
- Сайт компании United Europe161 просмотр
- Промо-сайт AXE Neitron167 просмотров
- Разработка сайтов компании Musa-Motors132 просмотра
- Сайт bigmac.ru115 просмотров
- Сообщество vsemvkusno.ru149 просмотров
- Сайт проекта ViReklama122 просмотра
- Сайт проекта Girls&Dolls122 просмотра
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