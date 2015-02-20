Shturm

Константин Shturm

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработчик архитектуры веб-приложений

2005— 2007 гг. Занимался разработкой сайтов

на фрилансе.

2007— 2010 гг. программист, а затем ведущий программист РА«Грейп»,Москва.

2010— 2012 гг. программист в компании AiLove (Digital– агентство).

С2010 по настоящее время занимаюсь фриланс — разработкой разномасштабных

web-проектовразличной сложности, из них наиболее крупные:

2012г.— Участвовалвразработке стартапа eatme.ru

2012— 2013 гг. Сотрудничал с компанией Coral

Promo -руководил разработкой сайта поддержки программы

лояльности продавцов для SonyEricson

2014г.- 2015 г. разработчик проекта GoMotors

Портфолио
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Веб-программирование
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