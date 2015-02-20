Разработчик архитектуры веб-приложений

2005— 2007 гг. Занимался разработкой сайтов

на фрилансе.

2007— 2010 гг. программист, а затем ведущий программист РА«Грейп», Москва.

2010— 2012 гг. программист в компании AiLove (Digital– агентство).

С2010 по настоящее время занимаюсь фриланс — разработкой разномасштабных

web-проектовразличной сложности, из них наиболее крупные:

2012г.— Участвовалвразработке стартапа eatme.ru

2012— 2013 гг. Сотрудничал с компанией Coral

Promo -руководил разработкой сайта поддержки программы

лояльности продавцов для SonyEricson