Здравствуйте!

В эпоху, когда компьютерные технологии определяют эффективность работы компаний всего мира, наличие собственного представительства в сети Internet - это надежный способ, который позволит Вашим потенциальным партнерам узнать о работе Вашей фирмы и составить наиболее полную картину о Вашем бизнесе. Наша компания всегда рада помочь в создании индивидуального и неповторимого стиля Вашей фирмы!

В сферу деятельности нашей дизайн-студии входит:

-Разработка и создание веб-сайтов

-Создание логотипа компании, брендов

-Создание фирменного стиля

-Разработка интернет-магазинов

-Модернизация и повышение эффективности уже существующих сайтов

-Проведение рекламных кампаний

-Разработка полиграфии

Многолетний опыт работы в данной сфере позволяет нам с уверенностью говорить о том, что, воспользовавшись услугами нашей компании, Вы в значительной мере повысите эффективность работы своей фирмы, обретете новых клиентов и выйдете на новые горизонты своей деятельности!

Пакеты услуг по созданию Веб-сайтов:

Базовый

Создание до 15 страниц

10-20 обработанных фотографий

размещение и регистрация в Интернет

обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)

Корпоративный

Создание до 40 страниц

20-40 обработанных фотографий

размещение и регистрация в Интернет

внедрение в механизм сайта системы CMS (система управления контентом) позволяющей производить обновление сайта прямо в условиях интернета

размещение и регистрация в Интернет

обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)Профессиональный

Создание более 40 страниц

Более 30 обработанных фотографий

Специальное программирование (Java-script, PHP+MySQL, Pearl, Flash и проч.)

Внедрение CMS

размещение и регистрация в Интернет

обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)

Стоимость данных пакетов может изменяться в зависимости от предложений и пожеланий заказчика

Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту

Если ваша компания уже имеет сайт и планирует осуществить его редизайн, мы готовы обсудить более подробно этапы его обновления