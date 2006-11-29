Здравствуйте!
В эпоху, когда компьютерные технологии определяют эффективность работы компаний всего мира, наличие собственного представительства в сети Internet - это надежный способ, который позволит Вашим потенциальным партнерам узнать о работе Вашей фирмы и составить наиболее полную картину о Вашем бизнесе. Наша компания всегда рада помочь в создании индивидуального и неповторимого стиля Вашей фирмы!
В сферу деятельности нашей дизайн-студии входит:
-Разработка и создание веб-сайтов
-Создание логотипа компании, брендов
-Создание фирменного стиля
-Разработка интернет-магазинов
-Модернизация и повышение эффективности уже существующих сайтов
-Проведение рекламных кампаний
-Разработка полиграфии
Многолетний опыт работы в данной сфере позволяет нам с уверенностью говорить о том, что, воспользовавшись услугами нашей компании, Вы в значительной мере повысите эффективность работы своей фирмы, обретете новых клиентов и выйдете на новые горизонты своей деятельности!
Пакеты услуг по созданию Веб-сайтов:
Базовый
Создание до 15 страниц
10-20 обработанных фотографий
размещение и регистрация в Интернет
обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)
Корпоративный
Создание до 40 страниц
20-40 обработанных фотографий
размещение и регистрация в Интернет
внедрение в механизм сайта системы CMS (система управления контентом) позволяющей производить обновление сайта прямо в условиях интернета
размещение и регистрация в Интернет
обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)Профессиональный
Создание более 40 страниц
Более 30 обработанных фотографий
Специальное программирование (Java-script, PHP+MySQL, Pearl, Flash и проч.)
Внедрение CMS
размещение и регистрация в Интернет
обучение одного сотрудника фирмы работе с сайтом (до результата)
Стоимость данных пакетов может изменяться в зависимости от предложений и пожеланий заказчика
Мы осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту
Если ваша компания уже имеет сайт и планирует осуществить его редизайн, мы готовы обсудить более подробно этапы его обновления