Сфера деятельности: Дизайн рекламно-полиграфической и другой продукции (Adobe Photoshop , CorelDraw)
Сфера деятельности: Дизайнрекламно-полиграфической и другой продукции
Знание программ: AdobePhotoshop , CorelDraw
· Дизайн рекламно-полиграфической продукции;
· Оформление промо-акций и мест продаж;
· Разработка дизайна наружной рекламы;
· Разработка логотипов и фирменного стиля;
· Подготовка макетов к плоттерной резки и печати;
Личные качества:
· Внимание к деталям;
· Творческое мышление;
· Чувство вкуса;
· Ответственность;
· Аккуратность;
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