Shu25

Александр Shu25

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сфера деятельности: Дизайн рекламно-полиграфической и другой продукции (Adobe Photoshop , CorelDraw)

Сфера деятельности:  Дизайнрекламно-полиграфической и другой продукции          

Знание программ:      AdobePhotoshop , CorelDraw

·       Дизайн рекламно-полиграфической продукции;

·       Оформление промо-акций и мест продаж;

·       Разработка дизайна наружной рекламы;

·       Разработка логотипов и фирменного стиля;

·       Подготовка макетов к плоттерной резки и печати;

Личные качества:

·       Внимание к деталям;

·       Творческое мышление;

·       Чувство вкуса;

·       Ответственность;

·       Аккуратность;

Портфолио