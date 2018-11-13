профессиональный опыт
2010 – 2017гг.
Должность:
Инженер-проектировщик (проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования)
Компания:
ООО «Модингбуд» г. Чернигов
Обязанности:
Разработка систем отопления, вентиляции и кондиционирования бытовых, коммерческих и производственных помещений (полный
комплект проектной документации - чертежи, спецификации), расчет стоимости
объекта, поиск и заказ оборудования и комплектующих, сопровождение монтажа.
2006 –2010гг.
Должность:
Ведущий инженер-проектировщик (проектирование систем холодоснабжения, кондиционирования, отопления)
Компания:
ООО «ПТФ «АвеСан» г. Чернигов
Обязанности:
Разработка проектов систем холодоснабжения супермаркетов, камер хранения охлажденных и замороженных продуктов; систем кондиционирования
бытовых и коммерческих помещений; систем воздушного и водяного отопления зданий
(полный комплект проектной документации - чертежи, спецификации), расчет
стоимости объекта, поиск и заказ оборудования и комплектующих, сопровождение
монтажа.
2004 – 2005
Должность:
Инженер-конструктор
Компания:
НПП «Инжемаш» г. Киев
Обязанности:
Разработка оборудования для мясокомбинатов (полный комплект проектной документации - чертежи, спецификации) – установок по осушению воздуха и термоизолированных стальных дверей.
2001 –2004
Должность:
Инженер-конструктор II категории
Компания:
Отдел перспективного проектирования АНТК им. О.К. Антонова г. Киев
Обязанности:
Расчет взлетно-посадочных характеристик самолетов. Подготовка отчетов, графиков, схем.
Образование
2004 – 2006 гг.
Украина, г. Киев, Университет экономики и права «Крок»
Степень:
Магистр
Специальность:
«Управление проектами»
Квалификация:
Руководитель проектов и программ
1994 – 2000 гг.
Украина, г. Харьков, Харьковский авиационный институт, самолетостроительный факультет
Степень:
Специалист
Специальность:
«Технология самолето и вертолетостроения»
Квалификация:
Инженер-механик