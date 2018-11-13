Проектирование инженерных систем

профессиональный опыт

2010 – 2017гг.

Должность:

Инженер-проектировщик (проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования)

Компания:

ООО «Модингбуд» г. Чернигов

Обязанности:

Разработка систем отопления, вентиляции и кондиционирования бытовых, коммерческих и производственных помещений (полный

комплект проектной документации - чертежи, спецификации), расчет стоимости

объекта, поиск и заказ оборудования и комплектующих, сопровождение монтажа.

2006 –2010гг.

Должность:

Ведущий инженер-проектировщик (проектирование систем холодоснабжения, кондиционирования, отопления)

Компания:

ООО «ПТФ «АвеСан» г. Чернигов

Обязанности:

Разработка проектов систем холодоснабжения супермаркетов, камер хранения охлажденных и замороженных продуктов; систем кондиционирования

бытовых и коммерческих помещений; систем воздушного и водяного отопления зданий

(полный комплект проектной документации - чертежи, спецификации), расчет

стоимости объекта, поиск и заказ оборудования и комплектующих, сопровождение

монтажа.

2004 – 2005

Должность:

Инженер-конструктор

Компания:

НПП «Инжемаш» г. Киев

Обязанности:

Разработка оборудования для мясокомбинатов (полный комплект проектной документации - чертежи, спецификации) – установок по осушению воздуха и термоизолированных стальных дверей.

2001 –2004

Должность:

Инженер-конструктор II категории

Компания:

Отдел перспективного проектирования АНТК им. О.К. Антонова г. Киев

Обязанности:

Расчет взлетно-посадочных характеристик самолетов. Подготовка отчетов, графиков, схем.

О бразование

2004 – 2006 гг.

Украина, г. Киев, Университет экономики и права «Крок»

Степень:

Магистр

Специальность:

«Управление проектами»

Квалификация:

Руководитель проектов и программ

1994 – 2000 гг.

Украина, г. Харьков, Харьковский авиационный институт, самолетостроительный факультет

Степень:

Специалист

Специальность:

«Технология самолето и вертолетостроения»

Квалификация:

Инженер-механик