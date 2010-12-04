Хакимова К.А.

e-mail: [email protected]

Образование:

с 2011 г. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

факультет: филологический

специальность: литературоведение (магистратура)

2003-2008 гг. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

факультет: механико-математический

специальность: прикладная информатика в социологии (специалист)

2002-2008 гг. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

факультет: филологический

специальность: русский язык и литература (специалист)

Опыт работы:

04.12.2010 г. — по н. в. русский сайт TVXQ и JYJ;

должность: корректор;

обязанности: — корректорская правка переведенных новостей, субтитров;

— выявление орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок.

01.07.2011 г. — 01.08.2011 г. проект «Бал Вампиров»;

должность: внештатный редактор;

обязанности:

— корректура постов в официальном «живом журнале» проекта;

— работа с текстами для официальных ресурсов проекта;

— помощь в оформлении документации.

01.04.2011 г. — 01.07.2011 г. работа с художественной литературой, авторы А. Воскресенская, Я. Кузнецова. «Химеры», 1 часть;

должность: корректор;

обязанности:

— выявление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;

— оформление текста книги.