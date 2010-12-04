Хакимова К.А.
e-mail: [email protected]
Образование:
с 2011 г. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
факультет: филологический
специальность: литературоведение (магистратура)
2003-2008 гг. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
факультет: механико-математический
специальность: прикладная информатика в социологии (специалист)
2002-2008 гг. ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
факультет: филологический
специальность: русский язык и литература (специалист)
Опыт работы:
04.12.2010 г. — по н. в. русский сайт TVXQ и JYJ;
должность: корректор;
обязанности: — корректорская правка переведенных новостей, субтитров;
— выявление орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок.
01.07.2011 г. — 01.08.2011 г. проект «Бал Вампиров»;
должность: внештатный редактор;
обязанности:
— корректура постов в официальном «живом журнале» проекта;
— работа с текстами для официальных ресурсов проекта;
— помощь в оформлении документации.
01.04.2011 г. — 01.07.2011 г. работа с художественной литературой, авторы А. Воскресенская, Я. Кузнецова. «Химеры», 1 часть;
должность: корректор;
обязанности:
— выявление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;
— оформление текста книги.