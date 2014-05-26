Языки:
Русский – родной
Английский – на профессиональном уровне
Украинский – на профессиональном уровне
Направления перевода:
Английский – русский
Английский – украинский
Русский – английский
Украинский – английский
Тематика переводов:
• Художественный перевод
• Религия
• Образование
• Экономика
• Менеджмент
• Маркетинг
• Право
• Деловая корреспонденция
• Туризм
• Техническая документация
Опыт работы:
2005 – наст. вр. – переводчик-фрилансер, выполнение частных заказов на письменные переводы
2002-2006 – переводчик-фрилансер, устный последовательный и синхронный перевод на международных христианских конференциях, письменный перевод христианской литературы
2000 – наст. вр. – Луганский национальный университет им. Т.Шевченко, преподаватель английского языка
Образование:
2008-2011 – Университет Франклина Пирса (США), магистр делового администрирования (МВА)
1995-2000 – Луганский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко, факультет иностранных языков, специальность «Английский и немецкий язык»