Shulamite

Ольга Shulamite

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Языки:

Русский – родной

Английский – на профессиональном уровне

Украинский – на профессиональном уровне

Направления перевода:

Английский – русский

Английский – украинский

Русский – английский

Украинский – английский

Тематика переводов:

• Художественный перевод

• Религия

• Образование

• Экономика

• Менеджмент

• Маркетинг

• Право

• Деловая корреспонденция

• Туризм

• Техническая документация

Опыт работы:

2005 – наст. вр. – переводчик-фрилансер, выполнение частных заказов на письменные переводы

2002-2006 – переводчик-фрилансер, устный последовательный и синхронный перевод на международных христианских конференциях, письменный перевод христианской литературы

2000 – наст. вр. – Луганский национальный университет им. Т.Шевченко, преподаватель английского языка

Образование:

2008-2011 – Университет Франклина Пирса (США), магистр делового администрирования (МВА)

1995-2000 – Луганский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко, факультет иностранных языков, специальность «Английский и немецкий язык»