МОНТАЖЕР

Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь монтажер видео и могу помочь вам с:

- Редактирование видео различной сложности

- Редактирование рекламы

-Видео для социальных сетей и промо-видео

- Редактирование блогов и видео визиток, онлайн-курсов,

- Цветокоррекция видео

- Кеинг видео

В моем портфолио вы можете увидеть примеры моих работ, которые я снимал, редактировал и загружал для вас. Мне нравится создавать классные и интересные истории. Я люблю то, что я делаю, и всегда ищу творческие пути для достижения целей моих клиентов. Для меня важно то, что важно для моего клиента, чтобы удовлетворить ваши потребности и сроки.