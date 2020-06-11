МОНТАЖЕР
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь монтажер видео и могу помочь вам с:
- Редактирование видео различной сложности
- Редактирование рекламы
-Видео для социальных сетей и промо-видео
- Редактирование блогов и видео визиток, онлайн-курсов,
- Цветокоррекция видео
- Кеинг видео
В моем портфолио вы можете увидеть примеры моих работ, которые я снимал, редактировал и загружал для вас. Мне нравится создавать классные и интересные истории. Я люблю то, что я делаю, и всегда ищу творческие пути для достижения целей моих клиентов. Для меня важно то, что важно для моего клиента, чтобы удовлетворить ваши потребности и сроки.
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Портфолио
- No quarantine37 просмотров
- Beautiful vape camera tricks48 просмотров
- Believe in yourself/Верь в себя65 просмотров
- О Маме..41 просмотр
- Dance30 просмотров
- ФОТОФОФОРУМ 201926 просмотров
- SMOKE and PANASONIC G80 + 25mm f/1.7 NIGHT VIDEO T45 просмотров
- Республика Крым/Republic of Crimea38 просмотров
- ZENIT - E40 просмотров
- Бэкстэйдж фотографа/Photographer's backstage28 просмотров
- БЭКСТЭЙДЖ - СТУДИЯ/BACKSTAGE - STUDIO34 просмотра