Русский язык - это то, что я люблю и отлично знаю. Английский знаю хорошо.

Юлия Пономаренко

Год рождения 1974

Цель Работа на удаленной основе, фриланс

Опыт работы 2003-2005 Компания «Сага-ТВ» Харьков

Менеджер отдела иностранных закупок

• Переписка и переговоры с иностранными компаниями о закупке прав показа фильмов и программ для украинских телевизионных каналов

• Представление компании на ярмарках

• Перевод с английского языка текстов и скриптов фильмов и программ для озвучивания

• Написание аннотаций к фильмам и статей

2002-2003 Торговый дом «Бриг» Харьков

Секретарь, менеджер отдела договорной работы

• Оформление договоров, документации для таможенной очистки грузов

2000-2002 Студия «Семья от А до Я» Харьков

Секретарь, менеджер

• Переписка с иностранными партнерами, участие в организации проекта «Съемка серии телевизионных программ о системе родовспоможения в Англии», участие в поездке съемочной группы в Лондон в качестве переводчика

• Перевод текстов и статей с/на английский язык, написание сюжетов программы «Семья от А до Я» (о беременности, родах и уходе за ребенком), поиск и систематизация материалов для программы

• Секретарская документация, учет размещения рекламы, переписка и переговоры

1998-2000 Торговый дом «Др. Хессе и Гордеев» Харьков

Секретарь, менеджер отдела таможенной очистки грузов

• Переписка с иностранными поставщиками, оформление таможенных документов

1997 Издательство Фолио Плюс Харьков

Помощник бухгалтера

1996 АО «Давтян и Ко» Харьков

Бухгалтер-программист

Образование 1991-1996 Университет радиоэлектроники Харьков

• Факультет: Вычислительная техника

• Специальность: Прикладная математика

2002-2003 Харьковский национальный университет им. Каразина

• Факультет: психология (заочно, неоконченное)

Мои плюсы Обучаемость, интеллектуальность, интеллигентность, коммуникабельность, идеальная грамотность, знание английского, украинского языков, системный подход к информации, обстоятельность

Мои минусы Потеря интереса к работе при неэффективном использовании своих способностей и времени, ненастойчивость

Семейное положение Имею двоих детей (2 года и 4,5 года)

+38 057 5633451

[email protected]