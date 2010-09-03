Юлия Пономаренко
Год рождения 1974
Цель Работа на удаленной основе, фриланс
Опыт работы 2003-2005 Компания «Сага-ТВ» Харьков
Менеджер отдела иностранных закупок
• Переписка и переговоры с иностранными компаниями о закупке прав показа фильмов и программ для украинских телевизионных каналов
• Представление компании на ярмарках
• Перевод с английского языка текстов и скриптов фильмов и программ для озвучивания
• Написание аннотаций к фильмам и статей
2002-2003 Торговый дом «Бриг» Харьков
Секретарь, менеджер отдела договорной работы
• Оформление договоров, документации для таможенной очистки грузов
2000-2002 Студия «Семья от А до Я» Харьков
Секретарь, менеджер
• Переписка с иностранными партнерами, участие в организации проекта «Съемка серии телевизионных программ о системе родовспоможения в Англии», участие в поездке съемочной группы в Лондон в качестве переводчика
• Перевод текстов и статей с/на английский язык, написание сюжетов программы «Семья от А до Я» (о беременности, родах и уходе за ребенком), поиск и систематизация материалов для программы
• Секретарская документация, учет размещения рекламы, переписка и переговоры
1998-2000 Торговый дом «Др. Хессе и Гордеев» Харьков
Секретарь, менеджер отдела таможенной очистки грузов
• Переписка с иностранными поставщиками, оформление таможенных документов
1997 Издательство Фолио Плюс Харьков
Помощник бухгалтера
1996 АО «Давтян и Ко» Харьков
Бухгалтер-программист
Образование 1991-1996 Университет радиоэлектроники Харьков
• Факультет: Вычислительная техника
• Специальность: Прикладная математика
2002-2003 Харьковский национальный университет им. Каразина
• Факультет: психология (заочно, неоконченное)
Мои плюсы Обучаемость, интеллектуальность, интеллигентность, коммуникабельность, идеальная грамотность, знание английского, украинского языков, системный подход к информации, обстоятельность
Мои минусы Потеря интереса к работе при неэффективном использовании своих способностей и времени, ненастойчивость
Семейное положение Имею двоих детей (2 года и 4,5 года)
+38 057 5633451