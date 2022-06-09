Иллюстратор

Я - иллюстратор, который вдохнет жизнь в ваш проект!

Создаю иллюстрации для разных проектов:

• бренд-персонажи

• книжная иллюстрация

• упаковка•

стикеры, открытки и прочий мерч

Мои сильные стороны:

• оригинальные сюжеты

• детализация и высокое качество иллюстраций

• соблюдение сроков

Программы, которые я использую: Procreate, Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, Clip studio paint.

Предпочитаю работать в растровой графике, но также могу и в векторе.К каждому проекту у меня комплексный подход. Спокойно отношусь к правкам (в разумном количестве). Всегда глубоко погружаюсь в тему, на которую рисую, чтобы создать максимально качественную и детализированную иллюстрацию. Владею различными креативным техниками. Постоянно прокачиваю свои навыки и не останавливаюсь на достигнутом.

Мое портфолио: https://www.instagram.com/shunoske_art/