Я - иллюстратор, который вдохнет жизнь в ваш проект!
Создаю иллюстрации для разных проектов:
• бренд-персонажи
• книжная иллюстрация
• упаковка•
стикеры, открытки и прочий мерч
Мои сильные стороны:
• оригинальные сюжеты
• детализация и высокое качество иллюстраций
• соблюдение сроков
Программы, которые я использую: Procreate, Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, Clip studio paint.
Предпочитаю работать в растровой графике, но также могу и в векторе.К каждому проекту у меня комплексный подход. Спокойно отношусь к правкам (в разумном количестве). Всегда глубоко погружаюсь в тему, на которую рисую, чтобы создать максимально качественную и детализированную иллюстрацию. Владею различными креативным техниками. Постоянно прокачиваю свои навыки и не останавливаюсь на достигнутом.
Мое портфолио: https://www.instagram.com/shunoske_art/