Shura_Silkina

Привет! Меня зовут Шура, мне 25 лет, живу в Сочи. Я работаю в сфере PR & event уже 7 лет.

Ответственная, креативная, коммуникабельная, стрессоустойчивая, трудолюбивая, легко обучаема – все это обо мне!

У меня грамотная устная и письменная речь, я быстро усваиваю новые знания, навыки, программы, умею работать с большим объемом информации и стремлюсь к профессиональному росту.

Люблю и умею принимать решения как самостоятельно, так и в команде. Есть опыт организации мероприятий до 1 000 человек и управления командой до 15 человек.

Английский: Средний (Intermediate)

Сертификаты:

- Pearson London Chamber of Commerce and Industry International (LCCI) Certificate: Level I English for Business (CEF B1)

- Сертификат Московского Учебного Центра «Европа» по специальности Визажист-стилист (make up – stylist)

Ключевые навыки:

- Продвинутый пользователь: MS Office (Word, Excel, Access, One Note, Publisher, Project);

- Создание презентаций в MS PowerPoint, prezi.com;

- Графические редакторы: Corel Draw, Corel Photo Paint;

- Видео редакторы: Sony Vegas, Movavi Video Edition;

- Аудио редакторы: Audacity;

- Разработка сайтов: Tilda, Wix. Работа с Wordpress;

- Компас 3d (моделирование), Planner 5d;

- Осуществление рассылок при помощи GetResponce, Mailchimp, Unisender.

- Управление проектами; 

- Разработка спонсорских пакетов, коммуникации с партнерами;

- Дизайн полиграфии, разработка визитных карточек, баннеров, афиш.