Shura_Silkina

Привет!
Меня зовут Шура, мне 25 лет, живу в Сочи.
Я работаю в сфере PR & event уже 7 лет.
Ответственная, креативная, коммуникабельная, стрессоустойчивая, трудолюбивая, легко обучаема – все это обо мне!
У меня грамотная устная и письменная речь, я быстро усваиваю новые знания, навыки, программы, умею работать с большим объемом информации и стремлюсь к профессиональному росту.
Люблю и умею принимать решения как самостоятельно, так и в команде. Есть опыт организации мероприятий до 1 000 человек и управления командой до 15 человек.
Английский: Средний (Intermediate)
Сертификаты:
- Pearson London Chamber of Commerce and Industry International (LCCI) Certificate: Level I English for Business (CEF B1)
- Сертификат Московского Учебного Центра «Европа» по специальности Визажист-стилист (make up – stylist)
Ключевые навыки:
- Продвинутый пользователь: MS Office (Word, Excel, Access, One Note, Publisher, Project);
- Создание презентаций в MS PowerPoint, prezi.com;
- Графические редакторы: Corel Draw, Corel Photo Paint;
- Видео редакторы: Sony Vegas, Movavi Video Edition;
- Аудио редакторы: Audacity;
- Разработка сайтов: Tilda, Wix. Работа с Wordpress;
- Компас 3d (моделирование), Planner 5d;
- Осуществление рассылок при помощи GetResponce, Mailchimp, Unisender.
- Управление проектами;
- Разработка спонсорских пакетов, коммуникации с партнерами;
- Дизайн полиграфии, разработка визитных карточек, баннеров, афиш.