Друзья! Необходима ваша помощь в создании этикеток на новый продукт собственного производства для типографии. Задача: Придумать и отрисовать по 2 этикетки на каждый из продуктов по тематике: "Лакомства для собак". Т.е. создать некую серию этикеток в ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Создаем портал [b]ТОЛЬКО на[/b] [b]автомобильную тематику.[/b] Это некий купонатор с разделом для частных объявлений и новостным блоком. По функционалу - это объединение функционала сайта http://www.biglion.ru/ (только на автомобильную тематику) + модуль частных объявлений + модуль создания новостей. Верстать ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Делаем новый сайт. [b]Автомобильная тематика.[/b] Дисконтный клуб автомобилистов. В прикрепленном файле набросок. Нужен дизайн главной страницы. адрес сайта: http://dcw.sale/ Сейчас там просто шаблон (наброски блоков). Нужно подобрать цветовое решение и красиво оформить. Чтобы все было читабельно и понятно посетителю, где ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, друзья. Есть задание. Нужно по нарисованному шаблону PSD сделать мини-сайт Landing Page с использование A/B тестинга Можно натянуть его на какой-нибудь шаблон CMS (но так, чтобы сайт был легким и быстро грузился.) Пока есть только 4 ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мне необходимо сделать psd макет сайта для дальнейшей верстки. Цветовое решение отсюда http://www.energydiethd.com/correction/minus/control/ Расположение блоков сайта в приложенном рисунке. Не изобретая велосипед, предложенный макет сделать гармоничным с использованием предложенной цветовой гаммы. Главная задача сайта - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Требуется разработать макет визитки малого финансового предприятия. Фирменный стиль есть. Нужно красиво и грамотно отрисовать. Какие есть предложения?Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет, друзья. Появилось еще одна задача. Возникла необходимость сделать дизайн Внешнего вида: коробки, диска, книги, CD-бокса для курса http://www.prihojin.ru/dream.html Какие есть предложения? Пример в файлеДизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, друзья! Появилась такая задача: Перевести в текст обучающие mp3 файлы 9 шт. продолжительностью от 30 до 55 мин. Какие будут предложения?Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую вас, друзья. Есть задачи: 1) Пропиарить сайт (on-line курс) в вКонтакте, чтобы собрать участников: http://www.prihojin.ru/dream.html продолжительность 1 нед. Тексты и фото для пабликов есть. 2) Раскрутить группу http://vk.com/school_business_life32 Бюджет пока не определен. Жду от Вас предложений.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем привет. Есть сайт: http://www.business-life32.ru Нужно сделать из него "человека" :) Страничка на HTML. Немного доработать дизайн, шрифты и. тп. Рассмотрю ВАШИ предложения. P.S. Объем работы представляю, поэтому отвечать прошу адекватными предложениями, а не неадекватной стоимостью. И ответы ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что в ближайшие 2 мес :) Бюджет каждого проекта по договоренности.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется озвучка рекламного ролика бизнес конференции 1-1,5 мин. мужским голосом Баритон, бас. Бюджет по договоренности. (прошу прощения заранее, если кому-то не отвечу)Озвучивание8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Привет. Буду краток. Есть задача: 1)Сделать нормальный шаблон для WordPress или доработать уже существующие (минимум графики, защита, + вставить в нужные места нужные плагины и виджеты.) 2) Оптимизировать для раскрутки и под конкретные задачи. 3) При удачной договоренности, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад