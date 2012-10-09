Shura_pr

Александр Shura_pr

 
46 летРоссия/Брянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Этикетки на продукцию: "Лакомства для собак"

    Друзья! Необходима ваша помощь в создании этикеток на новый продукт собственного производства для типографии. Задача: Придумать и отрисовать по 2 этикетки на каждый из продуктов по тематике: "Лакомства для собак". Т.е. создать некую серию этикеток в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка портала с созданием необходимого функционала

    Здравствуйте. Создаем портал [b]ТОЛЬКО на[/b] [b]автомобильную тематику.[/b] Это некий купонатор с разделом для частных объявлений и новостным блоком. По функционалу - это объединение функционала сайта http://www.biglion.ru/ (только на автомобильную тематику) + модуль частных объявлений + модуль создания новостей. Верстать ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    Здравствуйте. Делаем новый сайт. [b]Автомобильная тематика.[/b] Дисконтный клуб автомобилистов. В прикрепленном файле набросок. Нужен дизайн главной страницы. адрес сайта: http://dcw.sale/ Сейчас там просто шаблон (наброски блоков). Нужно подобрать цветовое решение и красиво оформить. Чтобы все было читабельно и понятно посетителю, где ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать Landing Page по готовому шаблону PSD

    Здравствуйте, друзья. Есть задание. Нужно по нарисованному шаблону PSD сделать мини-сайт Landing Page с использование A/B тестинга Можно натянуть его на какой-нибудь шаблон CMS (но так, чтобы сайт был легким и быстро грузился.) Пока есть только 4 ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать Landing Page

    Здравствуйте, уважаемые друзья. Мне необходимо сделать psd макет сайта для дальнейшей верстки. Цветовое решение отсюда http://www.energydiethd.com/correction/minus/control/ Расположение блоков сайта в приложенном рисунке. Не изобретая велосипед, предложенный макет сделать гармоничным с использованием предложенной цветовой гаммы. Главная задача сайта - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет фирменной визитки

    Добрый день! Требуется разработать макет визитки малого финансового предприятия. Фирменный стиль есть. Нужно красиво и грамотно отрисовать. Какие есть предложения?

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн коробки, диска, книги, CD-бокса

    Привет, друзья. Появилось еще одна задача. Возникла необходимость сделать дизайн Внешнего вида: коробки, диска, книги, CD-бокса для курса http://www.prihojin.ru/dream.html Какие есть предложения? Пример в файле

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод речи в текст

    Здравствуйте, друзья! Появилась такая задача: Перевести в текст обучающие mp3 файлы 9 шт. продолжительностью от 30 до 55 мин. Какие будут предложения?

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка группы в контакте

    Приветствую вас, друзья. Есть задачи: 1) Пропиарить сайт (on-line курс) в вКонтакте, чтобы собрать участников: http://www.prihojin.ru/dream.html продолжительность 1 нед. Тексты и фото для пабликов есть. 2) Раскрутить группу http://vk.com/school_business_life32 Бюджет пока не определен. Жду от Вас предложений.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    Всем привет. Есть сайт: http://www.business-life32.ru Нужно сделать из него "человека" :) Страничка на HTML. Немного доработать дизайн, шрифты и. тп. Рассмотрю ВАШИ предложения. P.S. Объем работы представляю, поэтому отвечать прошу адекватными предложениями, а не неадекватной стоимостью. И ответы ...

    HTML
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать картинку "шапки сайта"

    Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что в ближайшие 2 мес :) Бюджет каждого проекта по договоренности.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучка ролика (1-1,5 мин)

    Добрый день. Требуется озвучка рекламного ролика бизнес конференции 1-1,5 мин. мужским голосом Баритон, бас. Бюджет по договоренности. (прошу прощения заранее, если кому-то не отвечу)

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Блог на WordPress

    $100

    Привет. Буду краток. Есть задача: 1)Сделать нормальный шаблон для WordPress или доработать уже существующие (минимум графики, защита, + вставить в нужные места нужные плагины и виджеты.) 2) Оптимизировать для раскрутки и под конкретные задачи. 3) При удачной договоренности, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Дизайн коробки, диска, книги, CD-бокса
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
Отличная работа. Все в срок.
Ответный отзыв
ZooM_
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать Landing Page
Просто замечательный заказчик!!! Моментальная оплата, всегда на связи. И как написал Буцко Василий, Александер знает чего хочет.... поэтому дизайн получилось нарисовать с первого раза, без глобальных правок, что не может не радовать. Рекомендую!!! Обязательно буду сотрудничать еще!
Приятно работать с человеком, который знает свое дело. Алексей - профессионал своего дела. Это тот дизайнер, которому объяснил что требуется, а дальше он делает все быстро и четко. И самое главное, то что нужно. Шаблон PSD, полученный на выходе оформлен безупречно, все слои подписаны, четко скомпонованы. Искренне рекомендую работать с Алексеем. А лично я надеюсь теперь на долгое и плодотворное сотрудничество. Еще раз СПАСИБО.
Ответный отзыв
vasyabucko
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сделать картинку "шапки сайта"
Александр, серьезный человек, он всегда знает чего хочет и дает четкое ТЗ, всегда рад его проектам.
Работа была выполнена качественно и в срок. Доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв