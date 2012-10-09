Приятно работать с человеком, который знает свое дело. Алексей - профессионал своего дела. Это тот дизайнер, которому объяснил что требуется, а дальше он делает все быстро и четко. И самое главное, то что нужно. Шаблон PSD, полученный на выходе оформлен безупречно, все слои подписаны, четко скомпонованы. Искренне рекомендую работать с Алексеем. А лично я надеюсь теперь на долгое и плодотворное сотрудничество. Еще раз СПАСИБО.