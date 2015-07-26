Ксения Шуршун Shursun_KSShursun_KS
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Иллюстрации (векторная графика, пастель, карандаш, туш, детский стиль, литература для детей, игровая графика)
Gamedev
Flash-анимация
Gamedev
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Портфолио
- Бизнес-мульт 2131 просмотр
- Бизнес-мульт 1147 просмотров
- Web-баннер112 просмотров
- Анимация After Effects+Flash144 просмотра
- Заставка для DVD-меню118 просмотров
- Корпоративная flash-открытка к 8 марта244 просмотра
- Новогодняя корпоративная flash-открытка148 просмотров
- Концепт-арт и анимация в After Effects114 просмотров
- Анимированная схема работы системы отчитки воды156 просмотров
- Флеш-открытка119 просмотров
- Иллюстрация для календаря-трио (вариант1)142 просмотра
- Иллюстрация для календаря-трио (вариант2)139 просмотров