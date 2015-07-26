Shursun_KS

Ксения Шуршун Shursun_KS

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Иллюстрации (векторная графика, пастель, карандаш, туш, детский стиль, литература для детей, игровая графика)

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