ShuuKitsune

Александра Дьяченко ShuuKitsuneShuuKitsune
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
РетушерОтличное знание Adobe Photoshop. Работа с изображениями для журналов
Cosmopolitan, GQ, Tatler, Harper's Bazaar и др. Качественная векторная
обтравка любой сложности (волосы, мех). Сборка коллажей. Ретушь фото.
Доливка изображений, дорисовка элементов. Базовые знание Adobe InDesign,
Adobe Illustrator. Работа с графическим планшетом.
Обо мнеОтветственная, обязательная, стрессоустойчивая. Работаю с большим количеством
изображений в сжатые сроки. Быстро обучаюсь новым навыкам, стремлюсь
развиваться в выбранной деятельности. Отлично владею графическим
планшетом, в наличии свой. Хорошо рисую от руки.
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