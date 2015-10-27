ShuuKitsune

РетушерОтличное знание Adobe Photoshop. Работа с изображениями для журналов

Cosmopolitan, GQ, Tatler, Harper's Bazaar и др. Качественная векторная

обтравка любой сложности (волосы, мех). Сборка коллажей. Ретушь фото.

Доливка изображений, дорисовка элементов. Базовые знание Adobe InDesign,

Adobe Illustrator. Работа с графическим планшетом.

Обо мнеОтветственная, обязательная, стрессоустойчивая. Работаю с большим количеством

изображений в сжатые сроки. Быстро обучаюсь новым навыкам, стремлюсь

развиваться в выбранной деятельности. Отлично владею графическим

планшетом, в наличии свой. Хорошо рисую от руки.