Shuvarova_irina

Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Окончила Институт Корпоративного Менеджмента по специальности "Экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит", диплом с отличием. Состою в ИПБР РФ. Опыт работы в области бухгалтерского учета, налогообложения, анализа и аудита более 10 лет. Успешное прохождение камеральных и выездных проверок со стороны ИФНС. Успешное прохождение аудиторских проверок. Знание валютного, гражданского и таможенного законодательства Российской Федерации.