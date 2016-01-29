Shuvarova_irina

Ирина Шуварова Shuvarova_irinaShuvarova_irina
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Окончила Институт Корпоративного Менеджмента по специальности "Экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит", диплом с отличием. Состою в ИПБР РФ. Опыт работы в области бухгалтерского учета, налогообложения, анализа и аудита более 10 лет. Успешное прохождение камеральных и выездных проверок со стороны ИФНС. Успешное прохождение аудиторских проверок. Знание валютного, гражданского и таможенного законодательства Российской Федерации.
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