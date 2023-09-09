UI UX Designer

Привет!

Меня зовут Шуво, у меня более четырех лет обширного опыта работы в области графического дизайна — редактирования видео и UI/UX-дизайна, а также 4 года работы фрилансером на нескольких торговых площадках. Я предоставлю вам ответственный дизайн, я чертовски уверен, что вам понравится мой дизайн, потому что мои проекты будут настолько элегантными и привлекательными, насколько вам нужно.

МОИ НАВЫКИ

дизайн логотипа

дизайн баннера

дизайн иллюстрации

дизайн презентации

Редактирование видео

UI/UX веб- и мобильных приложений

UI/UX веб-сайта/веб-страницы

UI/UX целевой страницы

UI/UX веб-приложения

UI/UX панели мониторинга

Электронная коммерция

Рекомендации для iOS и Android

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ МЕНЯ?

Опыт работы более 3 лет

Я выполнил более 100 проектов

Ответ в течение 1 часа (чаще в течение 5 минут)

100% удовлетворение

Я занимаюсь проектированием исследовательских баз

Профессиональный и креативный адаптивный дизайн.

Супер быстрая и активная доставка.

Пока мои клиенты не будут удовлетворены, я буду предоставлять пожизненную поддержку и услуги.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ СВОЕГО ДИЗАЙНА?

Ясное краткое описание:

прозрачный логотип.

контент/текст.

Любые изображения.

Справочная работа или веб-сайт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Фигма;

Adobe XD;

Adobe Photoshop