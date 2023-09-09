Привет!
Меня зовут Шуво, у меня более четырех лет обширного опыта работы в области графического дизайна — редактирования видео и UI/UX-дизайна, а также 4 года работы фрилансером на нескольких торговых площадках. Я предоставлю вам ответственный дизайн, я чертовски уверен, что вам понравится мой дизайн, потому что мои проекты будут настолько элегантными и привлекательными, насколько вам нужно.
МОИ НАВЫКИ
дизайн логотипа
дизайн баннера
дизайн иллюстрации
дизайн презентации
Редактирование видео
UI/UX веб- и мобильных приложений
UI/UX веб-сайта/веб-страницы
UI/UX целевой страницы
UI/UX веб-приложения
UI/UX панели мониторинга
Электронная коммерция
Рекомендации для iOS и Android
ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ МЕНЯ?
Опыт работы более 3 лет
Я выполнил более 100 проектов
Ответ в течение 1 часа (чаще в течение 5 минут)
100% удовлетворение
Я занимаюсь проектированием исследовательских баз
Профессиональный и креативный адаптивный дизайн.
Супер быстрая и активная доставка.
Пока мои клиенты не будут удовлетворены, я буду предоставлять пожизненную поддержку и услуги.
ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ МНЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ СВОЕГО ДИЗАЙНА?
Ясное краткое описание:
прозрачный логотип.
контент/текст.
Любые изображения.
Справочная работа или веб-сайт
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Фигма;
Adobe XD;
Adobe Photoshop
Портфолио
- Banner and LOGO Design1 просмотр
- Mobile application UI UX Design1 просмотр
- UI UX Mobile app and landing page website1 просмотр
- UI UX Website and landing page mobile app UI UX Designнет просмотров