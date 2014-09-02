Тексты, переводы, работа с фото-контентом СКИДКА 10%

Добрый день,

Спасибо, что остановились на моем портфолио!

К вашим услугам:

- перевод (англ./русский)

- копирайтинг

- рерайтинг

- подбор фото контента

Мои пожелания к заказчикам:

-Вы остановили на мне свой выбор, прекрасно,

-Вы высылает мне тех задание (четкое и конкретное)

-Мы обговариваем сроки и процесс оплаты (работаю только при 50% оплате до начала выполнения работы)

С моей стороны я гарантирую:

1. ответственный подход к работе;

2. соблюдение сроков;

3. качественное выполнение работы.

НО, есть несколько но:

-Работу без оплаты не высылаю

-Стоимость работы определяется вами до начала сотрудничества

Опыт работы:

-СПБГУКИТ (написание рецензий, статей, сценариев)

-СПБГУ (написание рекламных материалов, подбор фотоконтента для презентаций)

-сложный рерайт, копирайтинг, любимая тематика - туризм и фэшн индустрия

Расценки:

- Копирайтинг: 2–4$ за 1000 символов без пробелов;

- Рерайтинг: 1–2$ за 1000 символов без пробелов;

- Перевод: 3–7$ за 1000 символов без пробелов;

Спасибо за внимание!