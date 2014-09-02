Мария Шведова ShvedovaMariaShvedovaMaria
Добрый день,
Спасибо, что остановились на моем портфолио!
К вашим услугам:
- перевод (англ./русский)
- копирайтинг
- рерайтинг
- подбор фото контента
Мои пожелания к заказчикам:
-Вы остановили на мне свой выбор, прекрасно,
-Вы высылает мне тех задание (четкое и конкретное)
-Мы обговариваем сроки и процесс оплаты (работаю только при 50% оплате до начала выполнения работы)
С моей стороны я гарантирую:
1. ответственный подход к работе;
2. соблюдение сроков;
3. качественное выполнение работы.
НО, есть несколько но:
-Работу без оплаты не высылаю
-Стоимость работы определяется вами до начала сотрудничества
Опыт работы:
-СПБГУКИТ (написание рецензий, статей, сценариев)
-СПБГУ (написание рекламных материалов, подбор фотоконтента для презентаций)
-сложный рерайт, копирайтинг, любимая тематика - туризм и фэшн индустрия
Расценки:
- Копирайтинг: 2–4$ за 1000 символов без пробелов;
- Рерайтинг: 1–2$ за 1000 символов без пробелов;
- Перевод: 3–7$ за 1000 символов без пробелов;
Спасибо за внимание!