Shvets_Dn1

Обо мне:
Привет, я Даня, ВЕБ-Дизайнер, создаю креативные рекламные макеты, которые выделяются на фоне других. Работаю в Photoshop. Я здесь, чтобы построить с вами качественные, долгосрочные рабочие отношения.
Почему Вам стоит выбрать именно меня?
- Оптимальная цена;
- Сдача работы в сроки;
- До Трёх бесплатных правок на один макет;
- С удовольствием обсужу с Вами проект и предложу свои идеи;
- В процессе работы всегда на связи
- Заинтересован в работе людьми, которые, так же как и я, хотят добиться лучшего результата.
Telegram: shvets_dn
Тел: +380993057247
Viber: +380993057247
Email: [email protected]