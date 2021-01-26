Shvets_Dn1

Обо мне:

Привет, я Даня, ВЕБ-Дизайнер, создаю креативные рекламные макеты, которые выделяются на фоне других. Работаю в Photoshop. Я здесь, чтобы построить с вами качественные, долгосрочные рабочие отношения.

Почему Вам стоит выбрать именно меня?

Оптимальная цена;

Сдача работы в сроки;

До Трёх бесплатных правок на один макет;

С удовольствием обсужу с Вами проект и предложу свои идеи;

В процессе работы всегда на связи

Заинтересован в работе людьми, которые, так же как и я, хотят добиться лучшего результата.

Telegram: shvets_dn

Тел: +380993057247

Viber: +380993057247

Email: [email protected]

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