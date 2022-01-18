ShynggysN099

Набор, перепечатка текстов
Предлагаю услуги по набору текста на дому. Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображений;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео%;
- исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляется в MS Word Office, MS Power Point.
О моих преимуществах:
- быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- выполнение работ в срок.
- недорогие услуги.