ShynggysN099

Набор, перепечатка текстов

Предлагаю услуги по набору текста на дому. Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображений;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео%;

- исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляется в MS Word Office, MS Power Point.

О моих преимуществах:

- быстрый и продуктивный рабочий процесс;

- выполнение работ в срок.

- недорогие услуги.