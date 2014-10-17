Всегда Буду Рад Сделать Работу Качественно и Быстро!

Я молодой парень, раньше работал по найму в сфере IT, создания сайтов и Web-дизайне! Опыт около 3 лет, сегодня работаю сам на себя. Всегда привык делать работу качественно и быстро, научился этому в работе по найму(хоть какой-то плюс от неё). Также веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, туризмом. Обожаю современные IT-технологии и хочу стать Супер Специалистом как можно в больших областях этой сферы!

Специализируюсь в основном на создании Логотипов, Листовок, Брошюр, Флаеров, Визиток, Дизайне сайтов, но также имею навыки в Сайтостроении и некоторых других областях!

Если вы захотите со мной сотрудничать, я обещаю вам что Вы об этом точно не пожалеете!