Александр Власевский ShyrikRylitShyrikRylit
33 годаРоссия/Чебоксары
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Всегда Буду Рад Сделать Работу Качественно и Быстро!
Я молодой парень, раньше работал по найму в сфере IT, создания сайтов и Web-дизайне! Опыт около 3 лет, сегодня работаю сам на себя. Всегда привык делать работу качественно и быстро, научился этому в работе по найму(хоть какой-то плюс от неё). Также веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, туризмом. Обожаю современные IT-технологии и хочу стать Супер Специалистом как можно в больших областях этой сферы!
Специализируюсь в основном на создании Логотипов, Листовок, Брошюр, Флаеров, Визиток, Дизайне сайтов, но также имею навыки в Сайтостроении и некоторых других областях!
Если вы захотите со мной сотрудничать, я обещаю вам что Вы об этом точно не пожалеете!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Несколько баннеров для сайтов-продажников149 просмотров
- Дизайн Главной Страницы Интернет-Магазина138 просмотров
- Один из Лучших моих Landing page155 просмотров
- Дизайн сайта туристического информационного портал149 просмотров
- Проект по Инфографике152 просмотра
- Логотип для Интернет-Магазина продажи Мебели203 просмотра
- Шапка сайта Меховых Изделий154 просмотра
Баннеры
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
от 5 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга