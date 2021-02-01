Перепишу и наберу текст с любого исходного материала.

Отлично владею русским и казахскими языками. (Также могу перепечатать текст на английском) У меня есть свободное время и я готова выполнять задания по перепечатке текста. Ценю и свое, и ваше время. Ответственно подхожу к выполнению возложенной на меня работы.

1. Транскрибация текстов на русском и казахском.

Могу переписать тексты на русском, английском и казахском.

2. Проверка текста на наличие грамматических ошибок и коррекция.

3. Люблю котиков и собачек!