Владею хорошими навыками в переводе EN-RU RU-EN RU-ARAB-RU
Заканчиваю Факультет международных отношений БГУ( Беларусь). Специальность переводчик-референт(арабский, английский), специалист по международным делам.
Имею навыки в написании статей, рерайтинге, копирайтинге.
Опыт: - штатский переводчик RU-EN-RU БПС-СБЕРБАНК (2012),
-аналитическо-языковая практика в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
Портфолио: http://studlive.by/student/obrazovatelnyie-vozmozhnosti-na-bbc.html
Контакты: skype: thunder9189
email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!