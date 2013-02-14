Si3Pio

Дмитрий Si3Pio

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Владею хорошими навыками в переводе EN-RU RU-EN RU-ARAB-RU

Заканчиваю Факультет международных отношений БГУ( Беларусь). Специальность переводчик-референт(арабский, английский), специалист по международным делам.

Имею навыки в написании статей, рерайтинге, копирайтинге.

Опыт: - штатский переводчик RU-EN-RU БПС-СБЕРБАНК (2012),

-аналитическо-языковая практика в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь

Портфолио: http://studlive.by/student/obrazovatelnyie-vozmozhnosti-na-bbc.html

Контакты: skype: thunder9189

email: [email protected]