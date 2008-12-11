Художник-дизайнер

Тюкина Алиса Георгиевна

Ф.И.О.: Тюкина Алиса Георгиевна

Мобильный телефон: (981) 7397562 (с 11 до 20)

E-mail: [email protected]

Другие контакты: 380530573

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 12 ноября 1987 г. (21 год)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С июня 2008 по август 2008 года

Должность: Фрилансер (Частичная занятость)

В компании: Заказы, г. Санкт-петербург

Должностные обязанности: Фото обработка

Образование

Учебное заведение: Институт телевидения, бизнеса и дизайна, г. Санкт-Петербург

Дата окончания: Июнь 2010 года

Факультет: Коммуникативный дизайн

Специальность: Режиссер мультимедиа программ

Курсы и тренинги

Название курса: График-живописец

Учебное заведение: 1 Детская художественная школа, г. Санкт-Петербург

Продолжительность: 9 лет

Дата окончания: Июнь 2003 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Разговорный

Немецкий язык: Базовый

Компьютерные навыки: Photoshop, Illustrator, PremierPro, Cinema 4D,3D-Max (базовые знания) CorelDrew, Flash - начальный уровень. Офисные приложения.

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B

Рекомендации и ссылки: Ссылки на видео работы:

приношу извинения, что в контакте на ПК всё в один момент слетело....

Http://vkontakte.ru/video118986_6290661 , http://vkontakte.ru/video118986_459950

Ключевые навыки и достижения: Участия в "медиа-профи" 2007г и 2008м. участие в на акции "1е декабря"- видеоролик.

Дополнительные сведения: Общительность, нацеленность на результат, желание работать

Занятия в свободное время: Wakeboard, snowboard, видеомонтаж, Internet.