Художник-дизайнер
Тюкина Алиса Георгиевна
Ф.И.О.: Тюкина Алиса Георгиевна
Мобильный телефон: (981) 7397562 (с 11 до 20)
E-mail: [email protected]
Другие контакты: 380530573
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 12 ноября 1987 г. (21 год)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С июня 2008 по август 2008 года
Должность: Фрилансер (Частичная занятость)
В компании: Заказы, г. Санкт-петербург
Должностные обязанности: Фото обработка
Образование
Учебное заведение: Институт телевидения, бизнеса и дизайна, г. Санкт-Петербург
Дата окончания: Июнь 2010 года
Факультет: Коммуникативный дизайн
Специальность: Режиссер мультимедиа программ
Курсы и тренинги
Название курса: График-живописец
Учебное заведение: 1 Детская художественная школа, г. Санкт-Петербург
Продолжительность: 9 лет
Дата окончания: Июнь 2003 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Разговорный
Немецкий язык: Базовый
Компьютерные навыки: Photoshop, Illustrator, PremierPro, Cinema 4D,3D-Max (базовые знания) CorelDrew, Flash - начальный уровень. Офисные приложения.
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B
Рекомендации и ссылки: Ссылки на видео работы:
приношу извинения, что в контакте на ПК всё в один момент слетело....
Http://vkontakte.ru/video118986_6290661 , http://vkontakte.ru/video118986_459950
Ключевые навыки и достижения: Участия в "медиа-профи" 2007г и 2008м. участие в на акции "1е декабря"- видеоролик.
Дополнительные сведения: Общительность, нацеленность на результат, желание работать
Занятия в свободное время: Wakeboard, snowboard, видеомонтаж, Internet.
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