SiLkart

Артем Ивахин SiLkart

 
40 летУкраина/Краматорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн/графика

Визуализация в 3D Max, а так же работа в Photoshop.

Photoshop
Портфолио
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Анимация
нет отзывов
от $2
от 20 дней
#498
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#701
3D-графика
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#1154