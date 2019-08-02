Дизайн/графика
Визуализация в 3D Max, а так же работа в Photoshop.
Портфолио
- Дизайн спальни306 просмотров
- Карта проезда для сайта178 просмотров
- Планировки 3D306 просмотров
- Моделинг и визуал по фото193 просмотра
- Визуал ресторана329 просмотров
- Визуал ресторана299 просмотров
- Пробник175 просмотров
- Баннер для сайта175 просмотров
- Баннер для сайта213 просмотров
- Визуал Турецкой бани (хамам)343 просмотра
- Гостинная "арт-деко"343 просмотра
- Гостинная "арт-деко"336 просмотров
Анимация
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от $2
от 20 дней
#498
Интерьеры и Экстерьеры
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от 7 дней
#701
3D-графика
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