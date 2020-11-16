Запомните фразу - всё будет, но не сразу! 🔥

Обо мне -

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ АЛЕКСАНДР, СПЕЦИАЛИЗИРУЮСЬ НА ДИЗАЙНЕ БАНЕРОВ/ЛОГОТИПОВ/ОФОРМЛЕНИИ КАНАЛОВ и тд. Ранее не работал на этом сайте, а занимался в группах Вконтакте по дизайну. https://vk.com/sirstor (это моя группа по дизайну, в ней мои работы и хорошие отзывы)

Как работаем -

Мы обсуждаем работу которую мне нужно сделать (Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.), после Вы скидываете мне аванс в размере 50% (реквизиты скину в процессе диалога) и я приступаю к работе, всё делаю качественно и в срок, конечно же с правками.

Спасибо вам всем, всем удачного дня!