Добрый день
Меня зовут Дмитрий. Я начинающий Веб-дизайнер выполню вашу работу в быстрые сроки и качественно
Сейчас занимаюсь в основном дизайном сайтов . Это адаптивный дизайн лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов.
Создам первый сайт за небольшую стоимость - следующий будет дороже
Первый экран сайта сделаю бесплатно. Если понравится - начнём работу
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Одежда / Clothнет просмотров
- Барбершоп / barbershopнет просмотров
- Стройка / Constructionнет просмотров
- Спорт / Sportнет просмотров
- Промо к фильму / Promo for the filmнет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $135от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга