Si_ma

Дмитрий Бобонов Si_ma

 
23 годаРоссия/Воронеж
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Добрый день
Меня зовут Дмитрий. Я начинающий Веб-дизайнер выполню вашу работу в быстрые сроки и качественно

Сейчас занимаюсь в основном дизайном сайтов . Это адаптивный дизайн лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов.

Создам первый сайт за небольшую стоимость - следующий будет дороже

Первый экран сайта сделаю бесплатно. Если понравится - начнём работу

Дизайн лендингаДизайн сайта
Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $135от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга