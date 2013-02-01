Переводчик, писатель

Высшее образование - журналист, Уханьский Государственный Университет, Китай.

11 лет суммарное проживание в Китае.

12 лет опыт работы переводчиком.

6 лет опыт работы непосредственно в Китае (Ханчжоу, Шанхай).

Свободно владею английским и китайским языками. Предпочтительные направления перевода: общий; деловая и техническая документация, медицина (ТКМ).

Литературная деятельность - поэзия, литература. Работа над переводом учебников по ТКМ и составление собственного учебника по китайскому языку.

Так же составлю для Вас выигрышный продающий текст, рекламный текст и/или напишу статью на заданную тему.

Буду рада сотрудничеству как переводчик и автор.