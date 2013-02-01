Переводчик, писатель
Высшее образование - журналист, Уханьский Государственный Университет, Китай.
11 лет суммарное проживание в Китае.
12 лет опыт работы переводчиком.
6 лет опыт работы непосредственно в Китае (Ханчжоу, Шанхай).
Свободно владею английским и китайским языками. Предпочтительные направления перевода: общий; деловая и техническая документация, медицина (ТКМ).
Литературная деятельность - поэзия, литература. Работа над переводом учебников по ТКМ и составление собственного учебника по китайскому языку.
Так же составлю для Вас выигрышный продающий текст, рекламный текст и/или напишу статью на заданную тему.
Буду рада сотрудничеству как переводчик и автор.
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