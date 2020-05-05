Данила Siberia_DigitalSiberia_Digital
21 годРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-студия
Доброго времени суток! Мы веб-студия Siberia Digital. Занимаемся разработкой и продвижением сайтов для бизнеса.
Мы ориентируемся на потребности клиента и его предприятия, полностью погружаясь в задачу. Никакого конвейерного производства и никакой работы для галочки. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Работаем строго по ТЗ, которое составляем вместе с заказчиком. Там же прописываем все сроки. Штрафы за каждый день просроченного по нашей вине дедлайна. Поэтапная оплата.
Расчёт любым удобным способом.
Действие аккаунта приостановлено!