Веб-студия

Доброго времени суток! Мы веб-студия Siberia Digital. Занимаемся разработкой и продвижением сайтов для бизнеса.

Мы ориентируемся на потребности клиента и его предприятия, полностью погружаясь в задачу. Никакого конвейерного производства и никакой работы для галочки. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Работаем строго по ТЗ, которое составляем вместе с заказчиком. Там же прописываем все сроки. Штрафы за каждый день просроченного по нашей вине дедлайна. Поэтапная оплата.

Расчёт любым удобным способом.