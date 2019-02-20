Siberian_Maria

Уникальный сайт (лендинг/небольшой интернет магазин/промо-сайт/визитка) по доступной цене на платформе Tilda. Копированием не занимаюсь.

Почему доступная цена?

А потому, что я не так давно начала заниматься web-дизайном, но не спешите закрывать мою страницу, ведь я готова душу вложить в разработку вашего сайта, поскольку положительный отзыв от вас для меня имеет огромную ценность, да и глаз у меня ещё не "за мылился", я полна идей и не терпится приступить к работе. Не оставлю вас и после сданной работы, отвечу и проконсультирую по интересующим вопросам - бесплатно! Ко мне можно без технического задания, создадим вместе ваш идеальный сайт.

Почему я работаю на Tilda:

Это удобно для заказчика, ведь на данной платформе, вы сможете вносить любые изменения в готовом сайте самостоятельно, без привлечения программистов, что очень сэкономит ваш бюджет;

Предоставляется премиальный хостинг - моментальная загрузка страниц в любой точке мира;

Защита от ддос атак;

Демократичные цены - 500 р/мес (при оплате всего года) и ваш сайт активно функционирует.

landing-page - от 1500р

Многостраничный сайта - от 3000р

Сроки выполнения:

Предварительный вариант предоставлю через 1-2 дня

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