Мария Туктарова Siberian_MariaSiberian_Maria
31 годРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Уникальный сайт (лендинг/небольшой интернет магазин/промо-сайт/визитка) по доступной цене на платформе Tilda. Копированием не занимаюсь.
Почему доступная цена?
А потому, что я не так давно начала заниматься web-дизайном, но не спешите закрывать мою страницу, ведь я готова душу вложить в разработку вашего сайта, поскольку положительный отзыв от вас для меня имеет огромную ценность, да и глаз у меня ещё не "за мылился", я полна идей и не терпится приступить к работе. Не оставлю вас и после сданной работы, отвечу и проконсультирую по интересующим вопросам - бесплатно! Ко мне можно без технического задания, создадим вместе ваш идеальный сайт.
Почему я работаю на Tilda:
- Это удобно для заказчика, ведь на данной платформе, вы сможете вносить любые изменения в готовом сайте самостоятельно, без привлечения программистов, что очень сэкономит ваш бюджет;
- Предоставляется премиальный хостинг - моментальная загрузка страниц в любой точке мира;
- Защита от ддос атак;
- Демократичные цены - 500 р/мес (при оплате всего года) и ваш сайт активно функционирует.
- landing-page - от 1500р
- Многостраничный сайта - от 3000р
Сроки выполнения:
Предварительный вариант предоставлю через 1-2 дня
Связаться со мной:
- Email: [email protected]
- Skype: ma_ria_92
- Telegramm: Siberian_Maria
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