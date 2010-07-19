http://malahit.org/malahit/architect_and_designer - комплект статей для сайта (также http://malahit.org/malahit/about_us, http://malahit.org/malahit/mramor, http://malahit.org/script/realty/objects/44 и др.);
http://100dorog.ru/club/stories/3287548/ - работа в юмористическом жанре для конкурса (заняла второе место);
http://minidogapparel.com/ - текст для главной страницы;
http://www.xpres.ru/articles/16 - текст, при написании которого стояла задача использования ключевых слов, не относящихся напрямую к теме статьи;
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