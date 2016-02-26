Sicksabre

Георгий Sicksabre

 
28 летРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Студент 3 курса Казанского Федерального Университета.

Специальность: Зарубежное регионоведение. Страны и регионы Евроатлантической цивилизации.

Знание двух языков: Английский - Advanced (C1); Французский - Intermédiaire (A2).

Опыт работы: 

·        World Skills Russia – Kazan 2015

Должность: Волонтер-атташе

Обязанности:

1.    Перевод Русский – Английский (и обратно) для участников.

2.    Сопровождение участников по выставочному центру.

3.    Координация взаимодействия с участниками по непонятным темам.

 

·        Стажировка в ООО «Лукойл – Нижневолжскнефть»; Июль – Август 2015

Должность: Студент-стажер

Обязанности:

1.    Обработка входящей и исходящей деловой корреспонденции

2.    Перевод деловой корреспонденции в паре русский-английский-русский

3.    Перевод статей на тему «Газонефтяная промышленность»

Уверенный пользователь программ Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Access. 

PowerPoint