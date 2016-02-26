Студент 3 курса Казанского Федерального Университета.
Специальность: Зарубежное регионоведение. Страны и регионы Евроатлантической цивилизации.
Знание двух языков: Английский - Advanced (C1); Французский - Intermédiaire (A2).
Опыт работы:
· World Skills Russia – Kazan 2015
Должность: Волонтер-атташе
Обязанности:
1. Перевод Русский – Английский (и обратно) для участников.
2. Сопровождение участников по выставочному центру.
3. Координация взаимодействия с участниками по непонятным темам.
· Стажировка в ООО «Лукойл – Нижневолжскнефть»; Июль – Август 2015
Должность: Студент-стажер
Обязанности:
1. Обработка входящей и исходящей деловой корреспонденции
2. Перевод деловой корреспонденции в паре русский-английский-русский
3. Перевод статей на тему «Газонефтяная промышленность»
Уверенный пользователь программ Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Access.