Продвижение и оптимизация сайтов в поисковых системах Яндекс, Google, Рамблер.
Внутренняя оптимизация:
- составление семантического ядра;
- структурирование "ключевиков";
- внутренняя перелинковка;
- копирайтинг/рерайтинг;
- исключение дублированных страниц;
- работа с файлами robots.txt, maps.txt, .htaccess.
Внешняя оптимизация:
- регистрация в каталогах сайтов;
- публикация статей на тематических ресурсах;
- форумы, гостевые книги;
- закупка ссылок;
- SEO-аудит.
Что я предлагаю?
- полный аудит
- анализ поведенческих факторов
- полная отчётность
- внутренняя оптимизация
- внешняя оптимизация
- вывод из под фильтров
Что Вы получаете?
- индивидуальный подход
- соблюдение сроков
- консультация по вопросам
- адекватные цены
- возврат средств за 0 результат