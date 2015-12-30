Только честные и прозрачные условия работы с каждым клиентом.

Продвижение и оптимизация сайтов в поисковых системах Яндекс, Google, Рамблер.

Внутренняя оптимизация:

- составление семантического ядра;

- структурирование "ключевиков";

- внутренняя перелинковка;

- копирайтинг/рерайтинг;

- исключение дублированных страниц;

- работа с файлами robots.txt, maps.txt, .htaccess.

Внешняя оптимизация:

- регистрация в каталогах сайтов;

- публикация статей на тематических ресурсах;

- форумы, гостевые книги;

- закупка ссылок;

- SEO-аудит.

Что я предлагаю?

- полный аудит

- анализ поведенческих факторов

- полная отчётность

- внутренняя оптимизация

- внешняя оптимизация

- вывод из под фильтров

Что Вы получаете?

- индивидуальный подход

- соблюдение сроков

- консультация по вопросам

- адекватные цены

- возврат средств за 0 результат