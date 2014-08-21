Создание/доработка сайтов на Wordpress, верстка по шаблону/без, редизайн

Оказываю услуги:

Создание и разработка сайтов на основе CMS Wordpress, сайты любой тематики и направленности. Любая верстка, как по макету, так и без. Создание шаблонов для Wordpress, доработка существующих шаблонов. Исправление ошибок верстки на сайте (любая платформа сайтов). Редизайн сайтов

Кручусь в сфере сайтостроения уже более 6 лет. Успел за это время подружиться с созданием сайтов на основе популярных CMS (на данный момент основной упор делаю на разработку под Wordpress), практически всеми технологиями верстки (CSS1 - 3, сематическая верстка, оптимизация сайтов под поисковые системы).