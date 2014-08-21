Siddii

Дмитрий Siddii

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание/доработка сайтов на Wordpress, верстка по шаблону/без, редизайн

Оказываю услуги:

    Создание и разработка сайтов на основе CMS Wordpress, сайты любой тематики и направленности.

    Любая верстка, как по макету, так и без.

    Создание шаблонов для Wordpress, доработка существующих шаблонов.

    Исправление ошибок верстки на сайте (любая платформа сайтов).

    Редизайн сайтов

Немного о себе:

Кручусь в сфере сайтостроения уже более 6 лет. Успел за это время подружиться с созданием сайтов на основе популярных CMS (на данный момент основной упор делаю на разработку под Wordpress), практически всеми технологиями верстки (CSS1 - 3, сематическая верстка, оптимизация сайтов под поисковые системы).

WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressРедизайн сайта
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга