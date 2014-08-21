Создание/доработка сайтов на Wordpress, верстка по шаблону/без, редизайн
Оказываю услуги:
- Создание и разработка сайтов на основе CMS Wordpress, сайты любой тематики и направленности.
Любая верстка, как по макету, так и без.
Создание шаблонов для Wordpress, доработка существующих шаблонов.
Исправление ошибок верстки на сайте (любая платформа сайтов).
Редизайн сайтов
Кручусь в сфере сайтостроения уже более 6 лет. Успел за это время подружиться с созданием сайтов на основе популярных CMS (на данный момент основной упор делаю на разработку под Wordpress), практически всеми технологиями верстки (CSS1 - 3, сематическая верстка, оптимизация сайтов под поисковые системы).
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