Sidorov1988

Резюме
Сидоров ВладимирСергеевич
15.02.1988 г. р.
Контактная информация:
ГражданствоРФ
Опыт работы:
Январь 2017 – понастоящее время: Интернет магазин citilink.ru менеджер по прожам.
Апрель 2016 – Декабрь2016: Мобильные ТелеСистемы(МТС),www.mts.ru
Оператор call-центра (техническийспециалист):
техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.
Июль 2015 – март 2016: ПАО РосТелеком, www.rostelecom.ru
Оператор call- центра (техническийспециалист):
техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.
Май 2014 – февраль 2015: Эльдорадо, www.eldorado.ru
Продавец-консультант
Август 2013 – март 2014: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)
Директор филиала:
управление работой филиала, организация и контроль работыперсонала, анализ результатов продаж, разработка мероприятий по повышению
качества торговли.
Июнь 2013 – август 2013: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)
Супервайзер (ВрИО Директора):
управление персоналом, тренинги, мотивация персонала,
исполнение обязанностей директора по управлению филиалом.
Февраль 2012 – май 2013: Gulser Computers, www.alser.ru (г. Семипалатинск, РК)
Продавец — консультант
Октябрь 2011 – февраль 2012: АОСемипалатинский машиностроительный завод (г. Семипалатинск, РК)
Системныйадминистратор:
администрированиеЛВС и веб-сайта.
Образование:
Высшее техническое,2005-2009: Университет «КАЙНАР» (г. Семипалатинск, РК)
Факультет: Вычислительная техника ипрограммное обеспечение
Кафедра:Информационные системы
Бакалавр.
Наличие водительского удостоверения: А, В, С
Навыки: высокийуровень владения ПК, 1С: Документооборот, MS Office, активные продажи, управление иобучение персонала, легко обучаюсь новым навыкам, аналитический склад ума.
Служба в армии 2010-2011: ВМФ РФ, г. Владивосток