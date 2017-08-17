Sidorov1988

Владимир Сидоров Sidorov1988

 
35 летРоссия/Барнаул
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Резюме

                         Сидоров ВладимирСергеевич

15.02.1988 г. р.

 

                                                       Контактная информация:

                                                       ГражданствоРФ

                                                     

                                                     

                                                           

 

Опыт работы:

 

Январь 2017 – понастоящее время: Интернет магазин citilink.ru  менеджер по прожам.

 

Апрель 2016 – Декабрь2016:  Мобильные ТелеСистемы(МТС),www.mts.ru

Оператор  call-центра (техническийспециалист):

техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.

 

Июль 2015 – март 2016:  ПАО РосТелеком, www.rostelecom.ru

Оператор  call- центра (техническийспециалист):

техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.

 

Май 2014 – февраль 2015: Эльдорадо, www.eldorado.ru

Продавец-консультант

 

Август 2013 – март 2014: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)

Директор филиала:

управление работой филиала, организация и контроль работыперсонала, анализ результатов продаж, разработка мероприятий по повышению

качества торговли.

 

Июнь 2013 – август 2013: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)

Супервайзер (ВрИО Директора):

управление персоналом, тренинги, мотивация персонала,

исполнение обязанностей директора по управлению филиалом.

 

Февраль 2012 – май 2013:  Gulser Computers, www.alser.ru (г. Семипалатинск, РК)

Продавец — консультант

 

Октябрь 2011 – февраль 2012:  АОСемипалатинский машиностроительный завод (г. Семипалатинск, РК)

Системныйадминистратор:

администрированиеЛВС и веб-сайта.

 

Образование:

Высшее техническое,2005-2009:  Университет «КАЙНАР» (г. Семипалатинск, РК)

Факультет: Вычислительная техника ипрограммное обеспечение

Кафедра:Информационные системы

Бакалавр.

Наличие водительского удостоверения: А, В, С

 

Навыки: высокийуровень владения ПК, 1С: Документооборот, MS Office, активные продажи, управление иобучение персонала, легко обучаюсь новым навыкам, аналитический склад ума.

 

Служба в армии  2010-2011: ВМФ РФ,  г. Владивосток