Sidorov1988

Резюме

Сидоров ВладимирСергеевич

15.02.1988 г. р.

Контактная информация:

ГражданствоРФ

Опыт работы:

Январь 2017 – понастоящее время: Интернет магазин citilink.ru менеджер по прожам.

Апрель 2016 – Декабрь2016: Мобильные ТелеСистемы(МТС),www.mts.ru

Оператор call-центра (техническийспециалист):

техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.

Июль 2015 – март 2016: ПАО РосТелеком, www.rostelecom.ru

Оператор call- центра (техническийспециалист):

техническая поддержка абонентов, решение вопросов в режимеонлайн.

Май 2014 – февраль 2015: Эльдорадо, www.eldorado.ru

Продавец-консультант

Август 2013 – март 2014: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)

Директор филиала:

управление работой филиала, организация и контроль работыперсонала, анализ результатов продаж, разработка мероприятий по повышению

качества торговли.

Июнь 2013 – август 2013: Gulser Computers,www.alser.ru (г. Астана,РК)

Супервайзер (ВрИО Директора):

управление персоналом, тренинги, мотивация персонала,

исполнение обязанностей директора по управлению филиалом.

Февраль 2012 – май 2013: Gulser Computers, www.alser.ru (г. Семипалатинск, РК)

Продавец — консультант

Октябрь 2011 – февраль 2012: АОСемипалатинский машиностроительный завод (г. Семипалатинск, РК)

Системныйадминистратор:

администрированиеЛВС и веб-сайта.

Образование:

Высшее техническое,2005-2009: Университет «КАЙНАР» (г. Семипалатинск, РК)

Факультет: Вычислительная техника ипрограммное обеспечение

Кафедра:Информационные системы

Бакалавр.

Наличие водительского удостоверения: А, В, С

Навыки: высокийуровень владения ПК, 1С: Документооборот, MS Office, активные продажи, управление иобучение персонала, легко обучаюсь новым навыкам, аналитический склад ума.

Служба в армии 2010-2011: ВМФ РФ, г. Владивосток