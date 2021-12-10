SierraSkyline

Переводы, Типографская работа

Студент медик, ищу возможность заработать свободными вечерами. В относительном совершенстве владею английским языком, обладаю познаниями в латинском и древнегреческом.

Имею опыт в переводе научно – медицинских статей, возможен статистический учет и сортировка информации.

Переводил художественные тексты зарубежных авторов.

Возьмусь за типографическую работу.

Готов писать или переводить напрямую с -видео- или аудиоряда

Буду счастлив поработать вместе!