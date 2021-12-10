SierraSkyline

Переводы, Типографская работа
Студент медик, ищу возможность заработать свободными вечерами. В относительном совершенстве владею английским языком, обладаю познаниями в латинском и древнегреческом.
Имею опыт в переводе научно – медицинских статей, возможен статистический учет и сортировка информации.
Переводил художественные тексты зарубежных авторов.
Возьмусь за типографическую работу.
Готов писать или переводить напрямую с -видео- или аудиоряда
Буду счастлив поработать вместе!
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