Signature292

Иван Красильников Signature292Signature292
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Маркетинг и реклама
Работаю маркетологом один год. Основная специализация - контекстная реклама и маркетинговая аналитика. Настраиваю как Директ, так и Google ADS. Так же моя работа напрямую связана с продажами и копирайтингом (да, больше, чем у обычного маркетолога), так что за ваши объявления и их целесообразность можете быть спокойны) Пишите, буду раз сотрудничеству.
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