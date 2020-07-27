Signature292

Маркетинг и реклама

Работаю маркетологом один год. Основная специализация - контекстная реклама и маркетинговая аналитика. Настраиваю как Директ, так и Google ADS. Так же моя работа напрямую связана с продажами и копирайтингом (да, больше, чем у обычного маркетолога), так что за ваши объявления и их целесообразность можете быть спокойны) Пишите, буду раз сотрудничеству.