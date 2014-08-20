Дизайнер всего и вся.

Студентка художественного училища, дополнительным образованием получала только несколько классов художественной школы, да курсы ВГАСУ. Школьные окончены 9 классов.

Работала промоутером, продавцом-консультантом, кассиром. Рисовала картины на заказ, разрабатывала оформление сайтов, печатала статьи, в том числе рерайд, печатала рассказы для детских журналов. Знакома с программами Microsoftа, фотошопом. Поверхностно знакома с джумлой и администрированием сайтов. Поверхностное знание английского языка. Так же обладаю знаниями практически и