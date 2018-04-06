Желания учиться и познавать новое - хоть отбавляй.

Здравствуйте, я сразу выражаю свою благодарность за то, что уделили толику своего времени и посетили мой профиль. Как Вы, наверняка догадались, Меня зовут Алексей. Город Кировоград- не мой родной город. Я приехал сюда на учебу в сентябре 2017-го года. А родом я из славного Киева. Не скажу что я чудо-программист или хорошо смыслящий в ИТ, но все же немного разбираюсь и имею кое какие базовые понятия. В основном - все из школьной программы, но так как моя школа специализируется именно на ИТ, следовательно спектр знаний немного шире чем у выпускника обычной средней школы. Как говорил один известный человек: "Ученье - свет". И я стараюсь придерживаться этого.

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Skype - Alex Sikalo