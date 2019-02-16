Странный набор специализаций, но уж какой есть. Могу работать с текстами, с аудио, с радиоэлектроникой. Подробнее в профиле.

Работа с текстами:

Редактирование статей;

Написание статей;

Описание товара;

(при необходимости) написание отзывов (собственный текст/на основе вашего текста).

Работа с аудио:

Сведение/обработка трэков;

Транскрибация.

Оживление барабанов, написание барабанных партий.

Озвучка (опыта нет, хотелось бы попробовать себя в этом деле)

Радиоэлектроника:

Составление и оформление конструкторской/технологической документации;

Трассировка однослойных плат (в том числе и двусторонних);