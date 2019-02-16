Странный набор специализаций, но уж какой есть. Могу работать с текстами, с аудио, с радиоэлектроникой. Подробнее в профиле.
Работа с текстами:
Редактирование статей;
Написание статей;
Описание товара;
(при необходимости) написание отзывов (собственный текст/на основе вашего текста).
Работа с аудио:
Сведение/обработка трэков;
Транскрибация.
Оживление барабанов, написание барабанных партий.
Озвучка (опыта нет, хотелось бы попробовать себя в этом деле)
Радиоэлектроника:
Составление и оформление конструкторской/технологической документации;
Трассировка однослойных плат (в том числе и двусторонних);
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Аудиомонтаж
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга