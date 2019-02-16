Siledja112

Дмитрий Куликов Siledja112

 
31 годРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Странный набор специализаций, но уж какой есть. Могу работать с текстами, с аудио, с радиоэлектроникой. Подробнее в профиле.

Работа с текстами: 

Редактирование статей;

Написание статей;

Описание товара;

(при необходимости) написание отзывов (собственный текст/на основе вашего текста).

Работа с аудио:

Сведение/обработка трэков;

Транскрибация.

Оживление барабанов, написание барабанных партий.

Озвучка (опыта нет, хотелось бы попробовать себя в этом деле)

Радиоэлектроника:

Составление и оформление конструкторской/технологической документации;

Трассировка однослойных плат (в том числе и двусторонних);

Написание статей
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $10от 5 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга