Silent_smm

SMM-маркетолог, контент-менеджер
Здравствуйте. Меня зовут Татиана Тулупова,
Я - SMM-маркетолог, контент-менеджер.
Вы работаете с усердием над "идеальной картинкой" Вашего бренда, а уровень продаж не двигается? Вы хотите, чтобы Ваш аккаунт приносил Вам стабильный доход?
Я помогу Вам с разработкой индивидуальной стратегии продвижения профиля, превращу подписчиков в Ваших клиентов с помощью продающих текстов.
А также, расскажу Вам секреты снижения расходов на Instagram, и при этом, увеличения числа постоянных клиентов!
Действие аккаунта приостановлено!