Silent_smm

Татьяна Silent_smm

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM-маркетолог, контент-менеджер

Здравствуйте. Меня зовут Татиана Тулупова,

Я - SMM-маркетолог, контент-менеджер.

Вы работаете с усердием над "идеальной картинкой" Вашего бренда, а уровень продаж не двигается? Вы хотите, чтобы Ваш аккаунт приносил Вам стабильный доход?

Я помогу Вам с разработкой индивидуальной стратегии продвижения профиля, превращу подписчиков в Ваших клиентов с помощью продающих текстов.

А также, расскажу Вам секреты снижения расходов на Instagram, и при этом, увеличения числа постоянных клиентов!