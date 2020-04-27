Silent_smm

SMM-маркетолог, контент-менеджер

Здравствуйте. Меня зовут Татиана Тулупова,

Я - SMM-маркетолог, контент-менеджер.

Вы работаете с усердием над "идеальной картинкой" Вашего бренда, а уровень продаж не двигается? Вы хотите, чтобы Ваш аккаунт приносил Вам стабильный доход?

Я помогу Вам с разработкой индивидуальной стратегии продвижения профиля, превращу подписчиков в Ваших клиентов с помощью продающих текстов.

А также, расскажу Вам секреты снижения расходов на Instagram, и при этом, увеличения числа постоянных клиентов!